L’offre iPad Air entraîne une réduction de 50 $, plus l’iPhone 11 Pro à 250 $

Toutes les meilleures offres d’aujourd’hui sont mises en vedette par un 50 $ réduction sur le dernier iPad Air d’Apple, ainsi que sur l’iPhone 11 Pro à 250 $ de rabais, et ces accessoires HomeKit Meross de 17 $. Frappez le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

L’iPad Air d’Apple prend en charge le Magic Keyboard

Amazon propose le dernier iPad Air Wi-Fi 64 Go Apple 10,9 pouces pour 549 $. En cherchant normalement 599 $, vous envisagez d’économiser près de 50 $ avec l’offre d’aujourd’hui battant notre mention précédente de 9 $ et marquant le deuxième meilleur à ce jour.

Le dernier iPad Air d’Apple arrive avec un design plus professionnel centré sur un écran Liquid Retina de 10,9 pouces avec True Tone et P3 Wide Color. Tout est alimenté par le nouveau processeur A14 Bionic, et il y a aussi la réintroduction de Touch ID, qui revient dans le bouton d’alimentation. Découvrez de plus près toutes les fonctionnalités de notre couverture de lancement.

Économisez jusqu’à 250 $ sur l’iPhone 11 Pro déverrouillé

Woot propose actuellement l’Apple iPhone 11 Pro déverrouillé à partir de 880 $ pour le modèle 64 Go en argent ou vert minuit. La livraison est gratuite pour les membres Prime, avec des frais de 6 $ applicables dans le cas contraire. Récupérant normalement 999 $, l’offre d’aujourd’hui représente 119 $ d’économies et bien que nous ayons vu de meilleures réductions ces derniers temps pour ceux qui activent un nouveau plan avec un opérateur, cela correspond à notre mention précédente pour le plus bas de tous les temps sur un modèle entièrement déverrouillé . Vous pouvez également économiser jusqu’à 250 $ également sur les configurations de niveau de stockage supérieur.

Que vous n’ayez pas besoin des dernières et meilleures d’Apple ou que vous cherchiez simplement à mettre à jour avec une remise notable, l’iPhone 11 Pro apporte de nombreuses fonctionnalités notables dans le mélange. Tout est centré autour d’un écran Super Retina XDR de 5,8 pouces alimenté par la puce A13 Bionic. Il y a aussi Face ID, une batterie qui dure toute la journée et une matrice de trois caméras 12MP à l’arrière. Vous pouvez voir de plus près dans notre examen pratique.

Accessoires Meross HomeKit en vente à partir de 17 $

Amazon offre jusqu’à 32% de réduction prises intelligentes, interrupteurs muraux et accessoires meross. La prise intelligente d’extérieur Meross Apple HomeKit pour 19 $. Régulièrement 26 $, c’est 27% de réduction sur le tarif en vigueur et l’un des prix les plus bas que nous ayons suivis.

Celui-ci permet à Apple HomeKit et à un smartphone de contrôler une paire de prises extérieures enveloppées dans un boîtier étanche IP44. De cette façon, vous pouvez configurer et contrôler votre éclairage extérieur en été et l’éclairage des vacances en hiver (ainsi que tout ce qui nécessite de l’énergie à l’extérieur) à distance avec l’application meross et les commandes vocales, ainsi que la possibilité de créer des horaires et des minuteries pour automatisez l’ensemble du processus.

Meilleures offres de reprise

. garde également un œil sur toutes les meilleures offres d’échange sur iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch et plus chaque mois. Assurez-vous de consulter les meilleures offres d’échange de ce mois-ci lorsque vous décidez qu’il est temps de mettre à niveau votre appareil. Ou dirigez-vous simplement vers notre partenaire d’échange directement si vous souhaitez recycler, échanger ou vendre vos appareils usagés contre de l’argent et soutenir . en cours de route!

