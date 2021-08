L’offre iPad Air offre 99 $ d’économies avec Apple Pencil 2, plus

Toutes les meilleures offres d’aujourd’hui sont arrivées maintenant qu’une nouvelle semaine est en cours, avec un 99 $ remise sur le dernier iPad Air 10,9 pouces en tête. C’est à côté d’une démarque notable sur l’Apple Pencil 2 à 99 $, ainsi qu’une vente de fin d’été Philips Hue. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Économisez 99 $ avec cette offre iPad Air 10,9 pouces

Amazon prend maintenant 99 $ de rabais presque toute la sélection du dernier iPad Air 10,9 pouces d’Apple avec la livraison gratuite dans tous les domaines. Disponibles dans toutes les couleurs, vous trouverez des modèles Wi-Fi 64 Go d’entrée de gamme à partir de 500 $ aux côtés des configurations cellulaires et des offres de capacité supérieure incluses. Les remises d’aujourd’hui correspondent également aux deuxièmes meilleurs prix à ce jour dans tous les domaines.

Pour ceux qui souhaitent ramener à la maison l’une des expériences iPadOS les plus récentes, mais qui n’ont pas besoin de la puissance des modèles M1 Pro, opter pour le dernier iPad Air vaut le détour. Il offre une grande partie du même facteur de forme, juste centré autour d’un écran Liquid Retina bord à bord de 10,9 pouces avec prise en charge de l’Apple Pencil et du Magic Keyboard. Alimenté par le nouveau processeur A14 Bionic, il y a aussi le grand retour de Touch ID dans le bouton d’alimentation aux côtés de la charge USB-C et d’une autonomie de 10 heures. Découvrez de plus près toutes les fonctionnalités de notre couverture de lancement.

Apple Pencil 2 tombe à 99 $

Après la remise iPad Air de ce matin, Amazon propose désormais une remise sur l’Apple Pencil 2 à 99 $. Offrant 30 $ d’économies, cela correspond non seulement à notre mention précédente pour le meilleur prix de l’année, mais diminue également pour correspondre aux économies réalisées sur la dernière tablette 10,9 pouces d’Apple.

Donc, si vous cherchez à acheter l’iPad Air en solde, les économies couvriront entièrement l’accessoire compagnon. Redessiné pour certaines des dernières versions, l’Apple Pencil de deuxième génération améliore le modèle d’origine avec une charge sans fil, une fixation magnétique et un facteur de forme actualisé. Que vous cherchiez à prendre des notes, à vous essayer à l’art numérique ou simplement à la précision d’un stylet, Apple Pencil est un incontournable pour améliorer votre expérience iPad.

Lancement des soldes de fin d’été de Philips Hue

Pour commencer la semaine, Philips Hue a lancé une nouvelle vente mix and match de fin d’été qui prend15% de réduction une sélection de ses lampes, bandes lumineuses et ampoules intelligentes. Tout au long de la vente, vous pourrez économiser sur plusieurs offres qui sont rarement mises en vente en premier lieu, en plus de bénéficier des meilleures remises à ce jour sur ses offres Hue Go, Iris et Lightstrip Plus. Que vous cherchiez à apporter de l’ambiance au cinéma maison avec un éclairage biaisé pour la télévision ou à équiper le bureau d’une touche de couleur, il y a des réductions de prix accrocheuses dans la vente ici.

