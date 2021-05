L’offre iPhone 11 Pro coûte 349 $ + M1 Mac mini à 99 $

Toutes les meilleures offres d’aujourd’hui sont mises en vedette par un 349 $ réduction sur l’iPhone 11 Pro d’Apple. C’est ensuite rejoint par le dernier Mac mini à un faible Amazon de 99 $ de rabais et une vente Bose qui prend 40% de réduction Casque ANC et barres de son AirPlay 2. Frappez le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Économisez 349 $ sur l’iPhone 11 Pro d’Apple grâce à cette offre d’un jour

Woot prend maintenant jusqu’à 349 $ de rabais smartphones Apple iPhone 11 Pro déverrouillés, à partir de 769,99 $ pour le modèle 64 Go. Récupérant normalement 999 $, l’offre d’aujourd’hui ne correspond qu’une seule fois à notre mention précédente pour le plus bas de tous les temps. Vous pourrez également verrouiller l’intégralité 349 $ en économies sur les configurations de niveau de stockage supérieur

Que vous n’ayez pas besoin des dernières et meilleures d’Apple ou que vous cherchiez simplement à mettre à jour avec une réduction notable, l’iPhone 11 Pro apporte de nombreuses fonctionnalités notables dans le mélange. Tout est centré autour d’un écran Super Retina XDR de 5,8 pouces alimenté par la puce A13 Bionic. Il y a aussi Face ID, une batterie qui dure toute la journée et une matrice de trois caméras 12MP à l’arrière. Vous pouvez voir de plus près dans notre examen pratique.

Le dernier Mac mini d’Apple offre des performances M1 à 99 $ de réduction

Amazon propose actuellement l’Apple M1 Mac mini 512 Go pour 800 $. En baisse par rapport à son tarif en vigueur de 899 $, l’offre d’aujourd’hui est de 99 $ d’économies et correspond à notre mention précédente pour le meilleur que nous ayons vu à ce jour sur Amazon.

Si le dévoilement du nouvel iMac d’Apple vous a donné envie d’apporter sa puce M1 sur le bureau dans un format plus compact, son dernier Mac mini n’est que la solution. Apportant toutes les mises à niveau de puissance et d’efficacité d’Apple Silicon sur le bureau, le dernier Mac mini arrive avec le même design compact que vous attendez, avec 512 Go de stockage, 8 Go de RAM, Wi-Fi 6 et deux ports Thunderbolt pour arrondir le paquet. Apprenez-en plus dans notre couverture de lancement.

Bose Noise Cancelling Headphones 700 hit 237 $

La vitrine officielle de Bose eBay a maintenant lancé un supplément 15% de réduction vente sur une collection d’écouteurs, de haut-parleurs, de systèmes audio TV et plus encore reconditionnés et certifiés. Notre premier choix parmi toutes les réductions de prix est le casque Bose Noise Cancelling Headphones 700 à 237 $. A l’origine vendu pour 399 $, vous trouverez une nouvelle paire de conditions se vendant 379 $ sur Amazon en ce moment, l’offre d’aujourd’hui battant notre précédente mention de 0,50 $ et marquant le deuxième meilleur prix de l’année.

Les écouteurs Bose Headphones 700 offrent une suppression active du bruit ainsi qu’une autonomie de 20 heures, 11 niveaux de filtrage audio et un contrôle Alexa et Assistant intégré. Si la sortie récente d’AirPods Max vous fait penser qu’il est temps de vous lancer dans le jeu des écouteurs ANC, ces canettes valent la peine d’être examinées de près, compte tenu du prix plus abordable.

