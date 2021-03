L’offre iPhone 11 Pro offre le combiné gratuitement, et plus encore

Alors que nous entrons dans le week-end, toutes les meilleures offres Apple d’aujourd’hui sont présentées GRATUITEMENT par l’iPhone 11 Pro avec certains forfaits. C’est en plus de 300 $ d’économies sur les modèles Apple Watch Series 5 et ces projecteurs Anker Nebula en vente à partir de 222 $. Frappez le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

L’iPhone 11 Pro est GRATUIT avec cette offre

Verizon Wireless propose actuellement l’iPhone 11 Pro 64 Go d’Apple pour GRATUIT lorsque vous activez une nouvelle ligne sur son forfait illimité. Vous marquerez également un 250 $ crédit lors du changement d’un autre opérateur. Atteignant normalement 999 $, l’offre d’aujourd’hui est l’une des meilleures que nous ayons vues à ce jour et représente jusqu’à 1249 $ d’économies avec le crédit supplémentaire et les économies du combiné.

L’iPhone 11 Pro de la génération précédente d’Apple offre un écran Super Retina XDR de 5,8 pouces alimenté par la puce A13 Bionic et soutenu par 64 Go de stockage intégré. À l’arrière, il y a un triple réseau de caméras avec un capteur 12MP. Cela s’ajoute à Face ID, à la prise en charge du chargement sans fil et à la durée de vie de la batterie toute la journée.

Apple Watch Series 5 maintenant jusqu’à 300 $ de rabais

Amazon et Best Buy éliminent actuellement l’Apple Watch Series 5 avec jusqu’à 300 $ d’économies à réaliser sur les modèles cellulaires, les éditions Nike +, etc. Notre premier choix est le modèle GPS + Cellular en acier inoxydable 40 mm avec bande de boucle milanaise Space Black pour 449 $. En baisse par rapport à son tarif en vigueur de 749 $, l’offre d’aujourd’hui est de 50 $ en dessous de notre mention précédente et un nouveau bas sur ce style.

Le portable de la génération précédente d’Apple offre de nombreuses fonctionnalités identiques à celles de la série 6, comme un affichage permanent et une surveillance ECG, mais à un prix plus abordable accentué par les soldes d’aujourd’hui. En plus de la liste habituelle de fonctionnalités de suivi des exercices et d’intégration avec Fitness +, il existe une conception à l’épreuve de la natation et une connectivité cellulaire. Plongez dans notre examen pratique pour un examen plus approfondi.

Projecteurs Anker Nebula en vente à partir de 222 $

La vitrine Amazon officielle d’Anker prend 23% ou plus de rabais une sélection de ses projecteurs Nebula à partir de 222 $. Notre premier choix parmi toutes les réductions est le projecteur Anker Nebula Cosmos 1080p à 560 $. En baisse par rapport à son tarif habituel de 800 $, vous économisez 30% avec l’offre d’aujourd’hui battant notre précédente mention de 40 $ et marquant un nouveau plus bas historique.

En tant que l’un des ajouts les plus récents à l’écurie de projecteurs populaires d’Anker, la nouvelle offre Nebula Cosmos offre une qualité d’image 1080p avec la possibilité de projeter un écran allant jusqu’à 120 pouces. En plus d’être alimenté par Android pour un accès intégré aux services de streaming et autres, vous trouverez une prise en charge HDR, une lampe de 900 lumens et des haut-parleurs intégrés pour une configuration de cinéma maison tout-en-un.

