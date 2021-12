L’offre Jio Happy New Year apporte une validité supplémentaire au plan de recharge prépayé de Rs 2 545 ; Des détails

Le plan de recharge prépayé Jio Rs 2 545 dure désormais 365 jours.

Jio propose une offre Happy New Year d’une durée limitée sur une recharge prépayée de Rs 2 545. Le forfait prépayé d’une validité de 336 jours bénéficie désormais de 29 jours de validité supplémentaires. Le plan de recharge prépayé Jio Rs 2 545 dure désormais 365 jours. Les clients nouveaux et existants de Reliance Jio peuvent profiter de cette offre qui dure pendant une période limitée.

Le forfait Rs 2 545 offre des données haut débit de 1,5 Go par jour, des appels vocaux illimités et 100 SMS quotidiens. La validité totale du plan est de 365 jours et l’offre est disponible sur le site Web de Jio ainsi que sur l’application MyJio.

Le plan de recharge prépayé Rs 2 545 de Jio fournit aux utilisateurs des abonnements à JioTV, JioCinema, JioSecurity et JioCloud ainsi que des appels vocaux, des données et des SMS. L’offre a expiré le 2 janvier 2022. Avec cette validité supplémentaire, c’est l’une des meilleures offres pour les utilisateurs à la recherche d’un plan de recharge à long terme.

Jio a également présenté son plan de recharge Rs 1 qui a une validité de 1 jour et 10 Mo de données. Le plan est présenté comme une offre de valeur pour les utilisateurs qui ne souhaitent pas acheter plus de données qu’ils n’en ont besoin.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.