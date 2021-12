L’offre M1 Mac mini prend jusqu’à 149 $ de réduction, à partir de 570 $

Toutes les meilleures offres d’aujourd’hui sont mises en vedette par le dernier Mac mini M1 d’Apple de 570 $. C’est aux côtés de l’iPhone 12 mini à 209 $ de rabais et AirPods 2 à 100 $. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Cette offre M1 Mac mini prend jusqu’à 149 $ de réduction

Amazon propose désormais le dernier Apple M1 Mac mini 512 Go pour 750 $. Atteignant normalement 899 $, vous envisagez des économies de 149 $, l’offre d’aujourd’hui correspondant à la meilleure que nous ayons vue depuis plusieurs mois et marquant le prix le plus bas de la période des fêtes. Chez B&H, vous pouvez obtenir le modèle d’entrée de gamme de 256 Go pour 570 $, en baisse de 699 $.

Apportant la puce M1 d’Apple sur le bureau, le dernier Mac mini fournit non seulement une solution discrète pour équiper le poste de travail, mais vous offre également la flexibilité supplémentaire de pouvoir choisir votre propre écran. Malgré son faible encombrement, vous bénéficiez de la même puissance que le reste de la gamme M1 avec jusqu’à 512 Go de stockage et 8 Go de RAM pour équilibrer la paire de ports Thunderbolt.

L’iPhone 12 mini bénéficie d’une remise de 209 $ en cert. remise à neuf

Aujourd’hui seulement, Woot propose désormais une remise sur une sélection de modèles d’iPhone de génération précédente certifiés remis à neuf à partir de 116 $. Notre premier choix est l’iPhone 12 mini 64 Go débloqué pour 490 $. Cherchant normalement 699 $, vous regardez le meilleur que nous ayons jamais vu pour un modèle déverrouillé à 209 $ de réduction – 90 $ de moins que notre mention précédente.

Offrant l’expérience la plus compacte de la gamme de smartphones de la génération précédente d’Apple, l’iPhone 12 mini arrive avec une grande partie du même facteur de forme nostalgique et carré que vous trouverez sur les autres combinés, juste avec un Super Retina de 5,4 pouces Affichage XDR. Disponible en plusieurs couleurs, chacune est protégée par un verre Ceramic Shield qui complète l’ensemble aux côtés d’une puce A14 Bionic, d’un Face ID et d’un réseau de caméras à deux capteurs. Regardez de plus près dans notre examen pratique.

Ignorez les nouvelles versions d’Apple et marquez ses AirPods 2 à seulement 100 $

Amazon propose actuellement les Apple AirPods 2 de génération précédente avec étui de chargement filaire pour 100 $. Atteignant généralement 159 $, l’offre d’aujourd’hui correspond au prix du Black Friday sur Amazon tout en marquant l’une des meilleures remises à ce jour. Ce prix est à moins d’un dollar du meilleur prix cette saison des vacances.

Même maintenant que les nouveaux AirPods 3 d’Apple sont arrivés, aller avec la paire de la génération précédente apporte beaucoup à la table. Surtout quand on considère que ces AirPod sont plus abordables ! Vous bénéficiez en grande partie du même véritable design sans fil avec 24 heures de lecture grâce au boîtier de charge compatible Lightning. Tout est toujours alimenté par la puce Apple H1 pour un couplage rapide, qui permet également d’autres fonctionnalités telles que Hey Siri et plus encore.

Satechi bénéficie d’une remise de 20 % sur les concentrateurs Mac USB-C populaires

Satechi poursuit les économies de vacances aujourd’hui, en lançant un nouveau réduction de 20 vente dans toute sa gamme de concentrateurs et de stations d’accueil USB-C. Parmi toutes les réductions, notre premier choix est le Satechi Stand & Hub pour Mac mini à 80 $. Atteignant normalement 100 $, vous recherchez le deuxième meilleur prix à ce jour de 20 $ de réduction et l’une des premières baisses de prix notables que nous ayons vues depuis son lancement plus tôt ce printemps.

Arrivant pour compléter votre M1 Mac mini, le support et le hub de Satechi contiennent une construction en métal assortie et reposent sous le Mac compact d’Apple. Il contient une série d’E/S frontales pour plus de commodité lors du branchement de périphériques, ainsi qu’un emplacement SSD M.2 SATA intégré pour ajouter du stockage supplémentaire. Nous avons trouvé qu’il s’agissait d’une mise à niveau essentielle pour les propriétaires de Mac mini dans notre précédente revue Tested with 9to5Toys.

Les meilleures offres d’échange

. garde également un œil sur toutes les meilleures offres d’échange sur iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch et plus chaque mois. Assurez-vous de consulter les meilleures offres d’échange de ce mois-ci lorsque vous décidez qu’il est temps de mettre à niveau votre appareil. Ou dirigez-vous simplement vers notre partenaire d’échange directement si vous souhaitez recycler, échanger ou vendre vos appareils usagés contre de l’argent et prendre en charge . en cours de route !

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de 9to5Toys pour toutes les dernières vidéos, critiques et plus encore !

Battlefield 2042 en vaut-il la peine ? Avis d’un joueur semi-décontracté [Video]

Test XGIMI Aura : un projecteur à focale ultra-courte est-il la voie à suivre ? [Video]

Examen de l’Epos H3Pro Hybrid : la performance a un prix [Video]

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :