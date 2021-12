L’offre MagSafe Battery Pack offre un nouveau bas Amazon, plus

Toutes les meilleures offres d’aujourd’hui sont désormais disponibles, avec le pack de batterie officiel MagSafe d’Apple à un bas d’Amazon en tête. C’est aux côtés des AirPods Max qui reviennent au prix du Black Friday et réduction de 20 Chargeurs Apple Satechi. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

La batterie officielle MagSafe d’Apple atteint 75 $

Amazon propose désormais une offre notable sur la batterie Apple MagSafe à 75 $. Vous cherchez normalement 99 $, vous recherchez un nouveau plus bas historique d’Amazon avec 24% d’économies attachées. Cela marque non seulement l’une des toutes premières remises dans l’ensemble, mais cela réduit également notre mention Black Friday de 15 $.

La nouvelle batterie MagSafe d’Apple arrive avec un design compact pour faire le plein de votre iPhone 12 ou nouvel iPhone 13 avec MagSafe. Bien qu’il ne puisse fournir que 5 W de puissance à partir de la batterie intégrée, le branchement via son port USB-C vous permet de profiter pleinement des vitesses de 15 W. Il a une coque en plastique blanc lisse qui fonctionnera avec tout, des mini combinés d’Apple jusqu’à ses versions Pro Max. Plongez dans notre article sur les premières impressions pour un examen plus approfondi. Rendez-vous ci-dessous pour en savoir plus.

Les AirPods Max d’Apple reviennent au prix du Black Friday

Amazon propose désormais les AirPods Max d’Apple dans tous les styles pour 429 $. Vous cherchez normalement 549 $, vous regardez un match du plus bas historique fixé une seule fois avant le Black Friday à 120 $ de réduction.

Offrant une expérience d’écoute phare soutenue par la puce H1 d’Apple, les nouveaux AirPods Max arrivent avec certains des meilleurs antibruit actifs de leur catégorie que vous trouverez sur le marché. Cela s’accompagne de la prise en charge de Hey Siri, de Spatial Audio et de la lecture de 20 heures. Une construction haut de gamme complète l’équation, associant un cadre en aluminium à un auvent en maille tricotée et à des coussinets d’oreille en mousse à mémoire de forme. Nous avons trouvé qu’ils étaient une offre convaincante mais coûteuse dans notre examen pratique, bien que l’accord d’aujourd’hui aide certainement à ce dernier.

Satechi bénéficie d’une remise de 20 % sur les chargeurs USB-C GaN populaires

Pour célébrer le nouveau mois, Satechi lance maintenant une vente de vacances qui prend réduction de 20 sa collection de chargeurs maison. Notre premier choix est le chargeur mural GaN à 3 ports USB-C Satechi 108W chez 60 $. Vous cherchez normalement 75 $, vous envisagez des économies de 15 $ avec l’offre d’aujourd’hui marquant la deuxième meilleure que nous ayons vue tout en s’approchant de 4 $ du plus bas historique.

Arborant une conception à trois ports, ce chargeur USB-C de Satechi exploite la technologie GaN pour offrir une construction simplifiée avec une prise repliable. Il peut fournir un total de 108 W de puissance à tout, de votre iPhone au MacBook Pro 16 pouces, offrant une option assez polyvalente pour votre configuration Apple. Plongez dans notre revue Testé avec 9to5Toys pour un examen plus approfondi.

