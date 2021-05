L’offre mondiale de COVAX est touchée en raison de la crise des coronavirus en Inde, a déclaré l’USAID aux législateurs

La semaine dernière, le président Joe Biden a annoncé que les États-Unis envisageaient de faire don de 80 millions de doses de vaccin d’ici la fin juin, soit cinq fois plus que ce que tout autre pays a donné à COVAX. (Image représentative)

En raison de la crise sans précédent du COVID-19 en Inde, l’offre mondiale de COVAX a été durement touchée, à tel point que dans de nombreuses régions du monde, un seul coup a été administré aux agents de santé ou aux travailleurs de première ligne et le deuxième n’a pas été injecté. été à venir, a déclaré jeudi un haut responsable de l’administration Biden aux législateurs.

«COVAX a subi un coup dur compte tenu de l’ampleur de la pandémie en Inde», a déclaré Samantha Power, administratrice de l’Agence américaine pour le développement international (USAID), aux membres de la sous-commission des crédits du Sénat sur les opérations d’État et étrangères pour une audition sur le budget Demande de budget 2022 pour l’USAID.

“Le Serum Institute of India, qui avait prévu de fournir plus de 140 millions de doses d’ici la fin juin, a dû retirer cet approvisionnement en raison de l’urgence nationale”, a déclaré Power en répondant à une question sur la crise des vaccins créé à travers le monde en raison de l’ampleur de la pandémie en Inde.

«COVAX se tourne maintenant vers des pays comme le nôtre et d’autres pays du monde pour contribuer à l’approvisionnement, pour donner de l’approvisionnement», a-t-elle déclaré. «Le plus gros problème pour eux à l’heure actuelle est qu’il y a de nombreuses régions du monde où un vaccin a été administré, par exemple, aux agents de santé ou aux agents de première ligne. Et le deuxième coup n’a pas eu lieu parce que l’offre attendue de l’Inde a dû être retirée en raison de la crise en Inde », a déclaré Power.

«Il est dans notre intérêt que les agents de santé et les agents de première ligne soient vaccinés partout dans le monde comme base d’une vaccination à plus grande échelle. Je pense que le plus grand défi de COVAX jusqu’à présent a été un manque de financement, un manque d’approvisionnement, plus que tout problème de sélection des pays », a-t-elle déclaré. La semaine dernière, le président Joe Biden a annoncé que les États-Unis envisageaient de faire don de 80 millions de doses de vaccin d’ici la fin juin, soit cinq fois plus que ce que tout autre pays a donné à COVAX.

Le sénateur Chris Coons a déclaré que la variante qui a émergé en Inde est beaucoup plus transmissive que la variante de base. Il vient de se rendre dans son État d’origine, le Delaware, et fait le tour du monde, a-t-il déclaré. “Nous sommes confrontés à un avenir incertain car de plus en plus de variantes se développeront qui pourraient être à la fois plus transmissives et plus mortelles”, a déclaré le sénateur du Delaware. Power a déclaré que le principal défi était la fourniture de ces vaccins.

«La clé est de s’assurer que les vaccins sont disponibles à grande échelle et au coût. Nous sommes donc également en dialogue avec les sociétés pharmaceutiques pour essayer de garantir qu’un bien public comme la vaccination, comme la prévention et la riposte à une pandémie, soit doté de ressources. «Mais le plus grand défi auquel nous sommes confrontés est simplement une pénurie d’approvisionnement, que je pense que ces dons (des États-Unis) commenceront à résoudre. Mais nous espérons que le G7 et d’autres rassemblements internationaux permettront à d’autres pays de se mobiliser également », a-t-elle déclaré.

Lors d’une autre audience du Congrès, Rochelle Paula Walensky, directrice des Centers for Disease Control and Prevention, a déclaré aux législateurs qu’au cours de l’année dernière, les États-Unis avaient formé plus de 10 000 agents de prévention des infections en Inde.

«Quand le moment est venu et que l’Inde a eu des défis, nous avons pu mobiliser ces collaborations. Nous avons pu rapidement acheminer des bidons d’oxygène en Inde. Notre travail au CDC se situe vraiment dans notre surveillance technique, nos conseils techniques, notre capacité technique et de mise à l’échelle », a-t-elle déclaré aux membres du sous-comité des crédits de la Chambre sur le travail, la santé et les services sociaux et l’éducation.

Le CDC a un bureau régional en Inde depuis environ deux décennies maintenant, a souligné Walensky. Le PDG de Goldman Sachs, David M Solomon, a déclaré aux membres du Comité sénatorial des banques, du logement et des affaires urbaines que son cœur allait au peuple indien et à d’autres dans le monde qui continuent de souffrir du virus.

Goldman Sachs a annoncé un engagement supplémentaire de 10 millions de dollars pour soutenir les efforts de secours et de relèvement en Inde, qui abrite trois de ses bureaux et des milliers de personnes, a-t-il déclaré.

«Notre financement sera déployé pour soutenir les établissements de santé de première ligne qui mènent la lutte contre le COVID-19, y compris les efforts de vaccination en cours. Il sera également utilisé pour soutenir les initiatives de promotion de la santé mentale dans plusieurs villes de l’Inde et pour soutenir les communautés dans la relance économique », a déclaré Solomon.

L’accès mondial aux vaccins COVID-19 ou COVAX est une initiative mondiale visant à un accès équitable aux vaccins COVID-19 dirigée par Gavi, l’Alliance du vaccin, la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations et l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

