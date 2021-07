L’offre NFT « Stoner Cats » de Mila Kunis rapporte 8 millions de dollars

Comparer

Un nouveau projet de jeton non consommable (NFT) créé par l’actrice et productrice américaine Mila Kunis a fait des millions de ventes de NFT liés à une série animée intitulée “Stoner Cats”. Le projet est un programme qui permettra uniquement aux détenteurs de jetons de voir la prochaine série produite par Orchard Farm Productions, un studio appartenant à Kunis.

La série animée créée par Mila Kunis et Ashton Kutcher engendre un nouveau battage médiatique NFT

La communauté des crypto-monnaies et les principales publications d’information ont discuté d’un nouveau projet NFT alimenté par Mila Kunis et son mari Ashton Kutcher appelé “Stoner Cats”. Le duo s’est associé à des célébrités populaires comme Chris Rock, Jane Fonda et Seth MacFarlane de “Family Guy”. Le co-fondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, rejoindra la série animée et incarnera le personnage appelé “Lord Catsington”.

Fondamentalement, le spectacle parle d’une femme plus âgée nommée «Ms. Stoner » qui vit avec plusieurs chats espiègles. Mme Stoner est atteinte de la maladie d’Alzheimer et décide de consommer de la marijuana à des fins médicales pour ses maux. Cependant, dès que la vieille femme atteint l’aquarium, ses chats s’installent et commencent à se parler.

Le casting de la série animée “Stoner Cats”.

Le site Web “Stoner Cats” montre un court clip de Mme Stoner et de ses chats, donnant aux téléspectateurs une perspective sur le prochain spectacle. Mais tout le monde ne peut pas regarder la nouvelle émission, car la série ne sera disponible que pour les gros titres sur NFT, qui s’est vendue mardi. La vente de plus de 10 000 NFT s’est soldée en moins de 35 minutes, chaque carte s’étant vendue à 0,35 ETH chacune (plus de 800 $). La vente a rapporté un total de 8,4 millions de dollars et les NFT peuvent également être vendus sur des marchés secondaires. Le portail Web de la série animée explique en détail ce que le spectacle impliquera.

“Stoner Cats est une courte série animée pour adultes qui se concentre sur cinq chats domestiques qui deviennent mystérieusement sensibles”, détaille le site. « Avec leur conscience * supérieure *, ils se rendent compte que leur propriétaire bien-aimée, Mme Stoner, doit être sauvée d’une myriade de situations dangereuses. Une grande *fleur* porte une grande responsabilité”.

Mme Stoner, propriétaire de NFT, veut 81 millions de dollars pour une carte basée sur la blockchain

Avec des cartes à jeton sur des marchés secondaires comme Opensea, les NFT ont une prime importante par rapport à l’investissement initial de 800 $. Stoner ”NFT s’est récemment vendu pour 30 ETH (69,7 000 $) et le propriétaire actuel veut 35 000 ETH ou 81 millions de dollars pour le seul NFT.

La carte Mme Stoner qui s’est vendue 69 700 $ en ethereum (ETH).

D’après les étiquettes de prix secondaires, les fans de crypto pensent que les objets de collection NFT de Mila Kunis auront plus de valeur à l’avenir. De plus, les créateurs de Stoner Cat NFT gagneront 2,5% de chaque vente qui suit l’original.

“Les NFT Stoner Cats agiront comme des laissez-passer à vie qui débloqueront tout le contenu publié à l’avenir”, souligne le site Web.

Alors que le projet Stoner Cats a connu beaucoup d’action lors des ventes, les recherches fournies par Dune Analytics indiquent que près de 800 000 $ ont été dépensés en ethereum (ETH) lors de l’achat de 35 minutes de Stoner Cat NFT.

Que pensez-vous du programme Stoner Cats et des ventes NFT ? Faites-nous savoir ce que vous pensez de ce sujet dans la section commentaires ci-dessous.

