L’offre revient dans le POCO X3 Pro, qui tombe à 199 euros sur Amazon et AliExpress Plaza | La technologie

Le nouveau POCO X3 Pro est déjà en train de balayer les ventes, notamment parce qu’il a été abaissé pendant quelques jours de 50 euros par rapport à son prix de lancement. Maintenant, il est à nouveau en vente.

POCO a marché sur l’accélérateur avec deux nouvelles versions, le POCO F3 et le POCO X3 Pro, tous deux à un prix très raisonnable pour tout ce qu’ils ont à offrir, à commencer par la puissance de leurs processeurs Snapdragon.

Le X3 Pro est arrivé temporairement pour 199 € dans presque tous les magasins en Espagne, un prix de prévente qui a à peine duré quelques jours pour atteindre 249 €, même si l’augmentation n’a pas duré longtemps.

Amazon vend à nouveau le POCO X3 Pro pour 199 euros, tout comme AliExpress Plaza, qui le propose également avec une livraison depuis l’Espagne au même prix.

Il s’agit du nouveau mobile moyen-haut de gamme de POCO, une marque associée à Xiaomi et qui serre encore une fois le prix de l’un de ses appareils au maximum.

Cette version d’AliExpress a son entrepôt dans notre pays, donc dans 2-3 jours vous aurez votre achat chez vous et sans délais ni passer la douane, Un luxe.

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles ce mobile se démarque de ses concurrents, et c’est que pour ces 199 € il n’a guère de concurrence à son niveau.

Par exemple, il équipe un Snapdragon 860, une puce qui sans aucun problème peut déplacer n’importe quelle application ou jeu Android de manière très fluide, et c’est toujours un processeur haut de gamme, bien qu’il soit maintenant inclus dans des mobiles extraordinairement bon marché tels que East.

Il n’est plus nécessaire d’investir beaucoup pour avoir un bon mobile. Ces appareils à moins de 200 euros sont parfaits pour presque tous les types d’utilisateurs.

Ça ne fait aucun doute que ce LITTLE est conçu pour les joueurs, il ressemble donc également à un écran 120 Hz, une fonctionnalité de plus en plus à la mode qui améliore considérablement l’affichage de tous les types de contenu, et améliore même simplement la navigation dans les menus Android.

S’il faut mettre un inconvénient, ce serait qu’il ne dispose pas de la 5G, même si l’avancée de sa couverture est plus lente que prévu, alors peut-être n’est-il pas temps de le rendre indispensable même lors de l’achat d’un mobile.

