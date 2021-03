L’offre Samsung Galaxy Buds Pro enlève 30 $ sur les véritables écouteurs sans fil aujourd’hui seulement

Les Samsung Galaxy Buds Pro sont les nouveaux meilleurs vrais écouteurs sans fil et, aujourd’hui seulement, vous pouvez les obtenir avec une réduction de 30 $. Jusqu’à 169,99 $ dans votre choix de noir, d’argent ou de violet, c’est le plus bas que nous ayons vu depuis leur sortie plus tôt cette année.

Écoute Écouteurs véritables sans fil Samsung Galaxy Buds Pro Les écouteurs comprennent une suppression active du bruit intelligente, un son de qualité supérieure, une résistance à l’eau classée IPX7 et des communications vocales cristallines. Disponible chez Woot en trois couleurs avec livraison gratuite si vous utilisez votre abonnement Amazon Prime. 169,99 $ 199,99 $ 30 $ de rabais

Notre revue Galaxy Buds Pro a déclaré que ces écouteurs « apportaient presque toutes les améliorations nécessaires par rapport aux Buds Plus – un meilleur son, un ajustement plus confortable, un design amélioré, une étanchéité résistante à la transpiration et, mieux encore, une annulation active du bruit ».

Commençons par la suppression active du bruit. Vous pouvez l’activer d’une simple pression du doigt. Le système dispose à la fois d’un mode haut et bas pour que vous puissiez choisir la quantité de bruit que vous souhaitez annuler. De plus, vous pouvez télécharger l’application Wearable sur votre téléphone Android et obtenir encore plus de personnalisation.

Les écouteurs sont également classés IPX7, ce qui signifie qu’ils sont très résistants à l’eau. Emmenez-les à la salle de sport, portez-les au bord de la piscine ou soyez pris dans une averse soudaine sur le chemin du travail. Ça craint d’être pris sous la pluie, mais au moins vous saurez que votre équipement fonctionne très bien.

Vous pouvez également passer et recevoir des appels téléphoniques avec les Buds Pro. Vous obtiendrez une communication vocale cristalline avec des micros puissants et un son bien réglé. Le profil sonore de ces écouteurs est conçu avec ces types de fonctionnalités à l’esprit, de sorte que vous ne remarquerez même pas une baisse de la qualité de la musique ou quoi que ce soit.

L’expédition chez Woot coûte généralement 6 $ pour chaque commande, bien que vous puissiez obtenir une livraison gratuite là-bas en vous connectant avec un compte Amazon Prime avant de passer à la caisse. Si vous n’avez jamais été membre Prime auparavant, vous pouvez commencer un essai gratuit de 30 jours pour obtenir la livraison gratuite chez Woot et Amazon, ainsi que l’accès aux avantages Prime comme le service de streaming Prime Video, des remises exclusives réservées aux membres, et plus encore. .