L’offre Samsung Galaxy Watch 4 Black Friday enlève 50 $ sur tous les modèles

Jimmy Westenberg / Autorité Android

Montre Samsung Galaxy 4

Que vous achetiez une nouvelle montre connectée ou un tracker de fitness ce Black Friday, vous trouverez forcément un appareil portable adapté à vos besoins. La Galaxy Watch 4 et la Galaxy Watch 4 Classic de Samsung Wear OS sont parmi les montres intelligentes les plus populaires pour les lecteurs Android Authority, et nous sommes heureux de dire que tous les modèles bénéficient d’une remise de 50 $ cette semaine.

Cela ramène la Galaxy Watch 4 déjà bon marché à 199,99 $. Vous pouvez passer au modèle 44 mm pour 30 $ de plus, ce qui porte votre total à seulement 229,99 $. Les variantes Classic sont également en vente avec la même remise de 50 $, bien que, comme toujours, elles soient un peu plus chères que le modèle standard de la Galaxy Watch 4 (sans la lunette tournante).

Suite: Test de la Samsung Galaxy Watch 4

Des modèles LTE sont également en vente, au cas où vous souhaiteriez que votre smartwatch soit toujours connectée à un réseau mobile. Les modèles LTE commencent à 249,99 $.

La meilleure partie est que ces remises sont disponibles sur Amazon, Best Buy et Samsung.com, vous pouvez donc acheter chez le détaillant que vous préférez. Si vous êtes intéressé, consultez les offres ci-dessous :

Offres du Black Friday sur la Samsung Galaxy Watch 4

