L’offre s’est assouplie, relance maintenant la demande pour stimuler la croissance : le gouvernement doit intervenir, la RBI pourrait ne pas offrir plus de sops

Dans une économie qui se remet de la première vague de pandémie de coronavirus, les problèmes d’offre se sont atténués au cours du trimestre janvier-mars alors que la demande était encore fragile. Alors que l’Inde tente à nouveau de relancer l’économie, les problèmes de demande doivent être résolus pendant que les décideurs politiques élaborent des plans, ont déclaré les économistes. “À moins d’une troisième vague sévère (qui reste moins probable), le rythme de la reprise économique dépendrait davantage de la demande”, a déclaré Sujan Hajra, économiste en chef et directeur exécutif d’Anand Rathi Shares & Stockbroker. La deuxième vague a réduit le pouvoir d’achat des ménages alors que les pertes d’emplois se sont accélérées pour atteindre 15 millions en mai, selon le CMIE. Le taux de chômage a grimpé à 11,9% contre 8% en avril.

Comment booster la demande ?

Le gouvernement doit dépenser immédiatement en dépenses d’investissement pour empêcher l’économie de baisser davantage, a déclaré Madan Sabnavis, économiste en chef, Care Ratings. Il a ajouté qu’une demande accrue est nécessaire pour stimuler la croissance. « Cela devrait être davantage lié à la demande… nous devons voir une consommation et des investissements plus élevés. En ce moment avec la pandémie qui touche plusieurs familles, le pouvoir de consommation a baissé. De plus, avec plusieurs décès enregistrés, les familles auront tendance à réduire leurs dépenses discrétionnaires. Par conséquent, une poussée des investissements par le gouvernement est nécessaire.

R Nagaraj, Visiting Faculty, Center for Development Studies, a également proposé une augmentation des dépenses publiques. « La première tâche du gouvernement devrait être de soutenir la consommation et les moyens de subsistance des pauvres par une expansion massive des dépenses courantes du gouvernement, en ignorant l’augmentation du déficit budgétaire pendant un certain temps. Un tel effort permettra de restaurer la demande de consommation des ménages et donc d’augmenter la production », a-t-il ajouté.

RBI a les mains liées, l’intervention du gouvernement est nécessaire

La RBI ayant fait sa part tout au long de 2020, il est peut-être temps pour le gouvernement d’intervenir à nouveau, a déclaré Deepthi Mathew, économiste chez Geojit Financial Services. « La consommation étant l’épine dorsale de l’économie indienne, l’accent devrait être mis sur la relance de la demande de consommation dans l’économie. La deuxième vague de la pandémie a accru le degré d’incertitude dans l’économie. Le gouvernement devrait intensifier ses efforts car la RBI est limitée pour annoncer de nouvelles mesures de relance », a-t-elle ajouté.

« À un moment comme celui-ci, la théorie de Keynes peut empêcher l’économie de tomber dans un piège à faible demande et à faible offre », a déclaré Rumki Majumdar, économiste chez Deloitte India à Financial Express Online tout en luttant pour que les dépenses gouvernementales augmentent. « Avec des ressources limitées, le gouvernement doit être prudent en matière de dépenses. Des données récentes suggèrent que les projets d’infrastructure du gouvernement se sont accélérés à un rythme rapide », a déclaré Rumki Majumdar. Au milieu de la pandémie, la construction d’autoroutes a augmenté de 74% sur un an entre avril et mai de l’exercice 2021-22. « De telles dépenses entraîneront un effet multiplicateur plus élevé sur les revenus, les emplois et les actifs et, par conséquent, stimuleront la demande et l’investissement dans l’économie. »

L’offre repart mais la demande reste faible

Avant le premier trimestre de l’exercice 2021-2022, l’offre était considérée comme étant en phase de reprise. « Les conditions d’approvisionnement s’étaient stabilisées (au dernier trimestre) et les goulots d’étranglement liés à la fabrication se sont atténués au fil du temps. Cela peut être vu par l’augmentation des factures E-way qui ont été cadencées », a déclaré Madan Sabnavis, économiste en chef, CARE Ratings.

Au cours de la période janvier-mars, l’économie nationale fonctionnait au meilleur rythme depuis le début de la pandémie. Les indicateurs à haute fréquence laissaient présager une accélération de la normalisation avec une réouverture à toute vapeur. Malgré cela, la demande a eu quelques problèmes. « Les dépenses publiques sont restées un moteur clé, ajoutant 2,7 pp au PIB. Hors dépenses publiques, le PIB s’est contracté de 1,1% en glissement annuel, tout en excluant l’activité agricole, porterait cela à une réduction plus importante de 1,8% en glissement annuel », a déclaré Rahul Bajoria, économiste en chef pour l’Inde chez Barclays. “La faiblesse des investissements se poursuit et fait partie d’un ralentissement observé depuis le début des années 2010, qui nécessite une solution plus profonde”, a-t-il déclaré.

