L’offre spéciale SBI Platinum Deposits se termine aujourd’hui ! Vérifier les détails

Les taux d’intérêt des dépôts fixes sont étroitement surveillés par les investisseurs qui recherchent la plus grande sécurité pour leur argent. Actuellement, les taux d’intérêt des dépôts à terme de la plupart des banques sont bas et devraient rester bas, du moins dans un avenir proche. La State Bank of India propose des dépôts de platine aux investisseurs, la dernière date pour investir est aujourd’hui. Le programme SBI Platinum Deposit peut aider certaines personnes âgées à rechercher un taux d’intérêt supplémentaire sur leurs dépôts.

SBI avait lancé le Platinum Deposits Scheme pour marquer l’occasion de célébration de 75 ans d’indépendance. La période du système de dépôt Platinum était du 15.08.2021 et se termine le 14.09.2021. On peut investir dans SBI Platinum Deposit via les succursales SBI, les services bancaires en ligne de SBI Online et via les canaux YONO.

Ce qui est unique avec le programme SBI Platinum Deposit, c’est que les investisseurs se voient proposer un taux d’intérêt supplémentaire sur les taux existants pour 3 durées de dépôt spécifiques – 75 jours, 525 jours et 2250 jours.

Le taux d’intérêt pour 75 jours, 525 jours et 2 250 jours est respectivement de 3,9 %, 5 % et 5,4 %. Dans le cadre du SBI Platinum Deposit, le taux d’intérêt sera respectivement de 3,95 pour cent, 5,10 pour cent et 5,55 pour cent.

Pour les seniors, le taux d’intérêt pour 75 jours et 525 jours est de 4,4 %, 5,5 % positivement. Dans le cadre du SBI Platinum Deposit, le taux d’intérêt sera de 4,45 pour cent et de 5,6 pour cent. Dans le cas de Platinum 2250 jours pour les personnes âgées, le taux d’intérêt sera celui applicable au SBI WeCare Scheme qui est de 6,20%.

Les personnes âgées et les retraités SBI continueront à bénéficier des prestations du régime SBI WECARE pendant 5 ans et plus (prestation supplémentaire au titre des dépôts Platinum non disponible).

Le dépôt SBI Platinum concerne tous les dépôts à terme de détail nationaux, y compris NRE (pour 525 jours et 2250 jours uniquement) et les dépôts NRO pour des montants inférieurs à Rs 2 crore et s’appliquera aux nouveaux et renouvellements de dépôts effectués au cours de la période.

Outre le SBI Platinum Deposit, le taux d’intérêt SBI FD sur les dépôts réguliers continuera d’être :

Pour « 1 an à moins de 2 ans », il est de 5 % et pour « 2 ans à moins de 3 ans », il est de 5,10 %, tandis que sur les dépôts de « 3 ans à moins de 5 ans », le taux est de 5,3 pour cent. Sur « 5 ans et jusqu’à 10 ans », le taux d’intérêt est de 5,4 pour cent. Pour les personnes âgées, le taux d’intérêt supplémentaire de 0,5 % sera maintenu comme avant.

Les intérêts gagnés sur les dépôts à terme sont entièrement imposables selon la tranche de revenu. Le rendement après impôt peut donc être moindre, ce qui sera également impacté en raison de l’inflation. Les investisseurs prudents qui ont des objectifs dans les 1 à 3 prochaines années peuvent envisager d’investir dans des dépôts bancaires.

