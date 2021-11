Stablecoins

L’offre stable de pièces de monnaie augmente au rythme le plus rapide depuis juin, 6,55 milliards ajoutés au cours des 10 premiers jours de novembre

AnTy13 novembre 2021

L’offre de stablecoin est de retour à la hausse après être restée essentiellement stable pendant un certain temps.

Au cours des cinq premiers mois de l’année, alors que le marché de la cryptographie se redressait, l’offre de pièces stables a considérablement augmenté. L’offre d’USD et de crypto-crypto a commencé en 2021 à environ 29 milliards et s’est terminée en mai à 104,4 milliards, soit une augmentation de 260%.

À la fin du troisième trimestre, l’offre de pièces stables était de 126 milliards après avoir commencé le trimestre en juillet à 108 milliards.

L’offre a bondi d’un peu plus de 3 milliards en octobre, pour commencer novembre à 129,69 milliards. Le 10 novembre, il s’élevait à 136,24 milliards, déjà augmenté d’environ 6,55 milliards en seulement dix jours.

Les approvisionnements en pièces stables sont en hausse de 5% ce mois-ci et augmentent au rythme le plus rapide depuis juin, malgré les appels à une plus grande réglementation de ces dollars numériques. pic.twitter.com/2bX0F5YQnr – Galaxy Digital Research (@glxyresearch) 12 novembre 2021

Cela a été conforme à la hausse des prix du Bitcoin, qui n’a commencé à augmenter qu’au quatrième trimestre après la consolidation au troisième trimestre.

Alors que le rallye d’octobre a été propulsé par le début de la négociation du premier ETF à terme Bitcoin, vendredi, le rejet du fonds négocié en bourse (ETF) Bitcoin au comptant de VanEck a fait glisser BTC.

Après avoir atteint un nouveau sommet historique à 69 000 $ jeudi, négocié pour la première fois comme couverture contre l’inflation vendredi, Bitcoin est tombé à 62 300 $. Au moment de la rédaction, BTC se négocie autour de 63 500 $.

Au milieu de cette action sur les prix, la volatilité réalisée du bitcoin revient lentement vers un creux d’un an.

Parallèlement à Bitcoin, les altcoins ont également chuté et la capitalisation boursière totale n’a pas encore dépassé les 3 000 milliards de dollars.

Inflation transitoire élevée de l’IPC = haussière Inflation permanente de l’IPC élevée = baissière (af) Le diable est dans les détails – Alex Krüger (@krugermacro) 12 novembre 2021

Sur le marché macro, le dollar américain s’est dirigé vers sa meilleure semaine depuis environ cinq mois, les traders et les investisseurs ayant parié que la Réserve fédérale a relevé les taux d’intérêt plus tôt que prévu en raison de la hausse de l’inflation américaine la plus rapide en trois décennies.

L’indice du dollar a atteint un nouveau sommet de 16 mois au-dessus de 95,2, gagnant le plus depuis le 20 juin.

« Nous clôturons la semaine avec une rupture totale du dollar américain », a écrit Chris Weston, responsable de la recherche chez la société de courtage Pepperstone, dans une note client. « Je vois des signes d’un retour imminent à la moyenne de l’USD, mais dans ce flux, les baisses sont une opportunité d’achat. »

Plus tôt cette semaine, les données ont montré que les prix à la consommation ont augmenté le mois dernier au rythme annuel le plus rapide depuis 1990, remettant en question la position de la Fed sur l’inflation comme étant « transitoire ». Maintenant, les marchés prévoient la première augmentation des taux d’ici juillet.

En réaction à cela, les actions ont connu leur plus forte baisse en plus d’un mois, mais le S&P 500, le Nasdaq et le Dow Jones ont tous augmenté vendredi et sont proches de leurs plus hauts historiques.

Pendant ce temps, l’or a réussi à atteindre ses sommets de cinq mois alors que les investisseurs cherchaient des couvertures contre l’inflation, se négociant à 1 864 $ l’once, contre 1 760 $ la semaine dernière.

