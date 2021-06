L’offre Unreal Prime Day vous offre un ouvre-garage intelligent MyQ et un crédit Amazon de 40 $ pour 17 $ – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Il y a tellement d’offres incroyables Prime Day sur les appareils domestiques intelligents en ce moment sur Amazon, mais il y en a une en particulier qu’il faudrait être fou pour laisser passer. En fait, il y a deux offres qu’il faudrait être fou pour laisser passer, mais nous vous avons déjà parlé de l’offre Prime Day qui vous offre argent gratuit d’Amazon. Cette fois-ci, nous parlons de la Ouvre-porte de garage intelligent MyQ qui vous permet d’ouvrir et de fermer votre garage avec votre smartphone, votre système de maison intelligente ou même avec votre voix grâce à l’intégration avec Google Assistant et Amazon Alexa.

MyQ de Chamberlain est un vol absolu à 30 $, qui est le prix de détail normal. À l’heure actuelle, cependant, il est en vente au prix le plus bas de tous les temps de seulement 16,98 $ pendant le Prime Day ! Et comme si cela ne suffisait pas, il existe une promotion complémentaire qui fait qu’Amazon vous paie 23 $ pour acheter un MyQ. Utilisez simplement la promotion Amazon Key disponible dans certaines régions pour obtenir un crédit Amazon de 40 $ après votre première livraison avec Amazon Key !

Vous devriez absolument acheter quelques-uns de ces best-sellers alors qu’ils sont en vente à des prix aussi intéressants, mais il existe une remise Prime Day encore plus importante sur un autre gadget pour la maison intelligente qui vous épatera.

le Ouvre-porte de garage intelligent MyQ est tout simplement génial. C’est un petit gadget simple qui prend 10 ou 15 minutes pour la plupart des gens à installer, et il ajoute une connectivité intelligente à quelque chose que vous n’auriez peut-être jamais envisagé d’ajouter une connectivité intelligente à – votre porte de garage.

Avez-vous déjà quitté la maison en courant si rapidement que vous n’étiez pas sûr d’avoir fermé votre garage derrière vous ? Avez-vous déjà eu besoin de laisser un ami ou un livreur entrer dans le garage pour déposer quelque chose pendant votre absence ? Ou peut-être détestez-vous simplement avoir affaire à ces claviers ennuyeux qui ne semblent jamais fonctionner du premier coup. Quoi qu’il en soit, le Ouvre-porte de garage intelligent MyQ vous permet de contrôler votre porte de garage de n’importe où dans le monde à l’aide de votre smartphone ou même de votre voix, et vous pouvez également la relier à votre système de maison intelligente.

30 $ est déjà un prix incroyable pour une technologie aussi cool, mais pour le moment, il est en vente pour seulement 16,98 $ pendant le Prime Day. Ensuite, vous pouvez également profiter de la promotion Amazon Key disponible dans certaines régions pour obtenir un crédit Amazon de 40 $ après votre première livraison avec Amazon Key. Vous gagnerez 23 $ et vous aurez l’un des gadgets pour la maison intelligente les plus cool de tous les temps !

Voici les principaux plats à emporter :

Ouvrez et fermez votre porte de garage de l’intérieur de votre maison, de la cour, du bas du pâté de maisons ou de n’importe où dans le monde à l’aide d’une simple application sur votre smartphone. contrôlez également votre porte de garage avec votre voix grâce à la compatibilité avec les commandes vocales Amazon Alexa et Google Assistant Contrôlez deux portes de garage avec un hub MyQ en ajoutant un capteur supplémentaire Vous vous demandez si vous avez laissé votre porte de garage ouverte lorsque vous vous précipitiez hors de chez vous dans le Matin? Maintenant, vous n’avez plus à deviner, car MyQ peut vous dire qu’il prend en charge le service de livraison gratuit dans le garage d’Amazon appelé Amazon Key, et vous pouvez obtenir un crédit de 40 $ la première fois que vous utilisez Amazon Key grâce à la promotion spéciale d’Amazon (en savoir plus sur amazon. com/keypromo) Compatibilité universelle qui fonctionne avec toutes les grandes marques de portes de garage et tous les modèles fabriqués après 1993 S’intègre à n’importe quelle plate-forme de maison intelligente – et lier votre compte MyQ à Google Assistant et IFTTT est gratuit dès maintenant pour une durée limitée

Nouvel ouvre-porte de garage intelligent myQ Chamberlain – Hub et capteur de garage sans fil avec Wifi et Bluet… Prix catalogue : 29,98 $ Prix : 16,98 $ Vous économisez : 13,00 $ (43%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

