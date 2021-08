Logan : La Maison Blanche est une source de « désinformation » sur les faits sur le terrain en Afghanistan

La journaliste d’investigation de Fox News et animatrice de “No Agenda” Lara Logan a déclaré lundi que le président Joe Biden et son administration obtiennent le résultat qu’il souhaite en Afghanistan parce que l’armée américaine a la capacité de rectifier sommairement les problèmes qui s’intensifient avec l’effort d’évacuation.

Logan a déclaré à “Tucker Carlson Tonight” que Biden et les talibans sont des sources de “désinformation et de propagande” sur les faits sur le terrain et sur la manière exacte de résoudre la crise.

“La chose la plus importante que je pense que les Américains devraient comprendre est que les ennemis de ce pays et l’administration Biden veulent que vous acceptiez qu’il n’y a rien à faire, que ce résultat que vous voyez où les États-Unis une superpuissance mondiale est humilié, vaincu et honteux sur la scène mondiale qu’il… s’incline aux pieds des terroristes, que nous devons reconnaître les talibans comme un gouvernement légitime de l’Afghanistan », a-t-elle déclaré, « qu’ils n’ont pas combattu et ne se battent pas en ce moment .”

Elle a poursuivi: “Cette conclusion d’avance était ce qu’ils voulaient que vous acceptiez – parce que tant que nous parlons et discutons du nombre de citoyens américains laissés pour compte et ainsi de suite, nous ne parlons pas du fait que toutes ces décisions qui ont amené nous ici sommes politiques : chacun d’entre eux.”

Logan a déclaré que bien qu’il y ait eu des échecs dans le cadre de l’accord de retrait conclu entre les États-Unis et les talibans, Biden avait le dernier mot sur la façon dont le retrait se produirait – et qu’il a fait passer la politique avant la stratégie d’une manière qui a jeté le monde dans le chaos.

“Ils n’utilisent aucun des leviers du pouvoir dans aucune dimension: ni politique, diplomatique, économique, ni sécuritaire, ni militaire”, a-t-elle déclaré. “Vous devez donc regarder cela et dire d’accord, ils obtiennent les résultats qu’ils veulent parce qu’ils pourraient bombarder les talibans jusqu’à l’âge de pierre comme ‘ça’.”

Logan a ajouté que l’armée américaine a montré sa capacité à détruire des caches comme les milliards de dollars d’armes financées par les contribuables que les États-Unis ont laissées derrière eux.

Alors que les Américains et leurs alliés restent piégés à Kaboul et ailleurs dans le pays, Logan a noté que le Pentagone dispose d’armes équipées d’imagerie thermique qui peuvent « voir à travers les murs » et éliminer les cibles les plus éloignées :

“Pendant toute la guerre en Afghanistan, aucune de ces capacités n’a été utilisée, c’est donc une question plus large de savoir pourquoi pas”, a-t-elle déclaré.

Logan a déclaré qu’au lieu que les États-Unis n’utilisent leurs capacités pour protéger leur peuple et leurs alliés, la réticence de Biden a conduit la Chine rivale américaine à « se vanter » de l’état de la crise à Kaboul.

« Partout dans Xinhua, l’agence de presse d’État, ils se moquent de Joe Biden et des États-Unis. Et nous acceptons donc cette défaite qui met ce pays en danger.

Logan a conclu en affirmant un thème découlant du message de Washington sur la crise afghane – que si quelqu’un critique la gestion de celle-ci par la Maison Blanche, il plaide de facto pour que les États-Unis restent en Afghanistan pendant peut-être encore 20 ans.

“Il existe de nombreuses autres options sans rester en Afghanistan et, plus important encore, il ne s’agit pas que de l’Afghanistan”, a-t-elle déclaré. “Cela ne donne pas seulement à Al-Qaïda le pouvoir d’être un terroriste, cela donne du pouvoir à tous les ennemis des États-Unis. Cela ne décourage pas seulement les alliés que nous avons en Afghanistan, cela dit à chaque nation sur Terre que nous sommes un terrible allié. Avec des amis comme nous, vous n’avez pas besoin d’ennemis. Vous ne pouvez pas le faire seul. Pour notre sécurité à l’échelle mondiale, nous avons besoin d’amis. »