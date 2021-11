Dans une nouvelle interview avec KNAC.COM, l’ancien TÊTE DE LA MACHINE guitariste Logan Mader a parlé de ce que c’était que de retrouver le groupe pour le » Brûle-moi les yeux « Tournée du 25e anniversaire en 2019. Le trek a débuté un an après la sortie de Longtime TÊTE DE LA MACHINE le batteur Dave McClain et guitariste Phil Demmel.

« Mettre moi et [former MACHINE HEAD drummer] Chris [Kontos] de retour là-bas et de célébrer le 25e anniversaire de » Brûle-moi les yeux « , toute cette chose qui était tragique et probablement perturbatrice et quoi que ce soit – la merde arrive ; vous avez perdu quelques membres du groupe, mais c’était peut-être une bénédiction déguisée », Logan dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). « Faire le » Brûle-moi les yeux « anniversaire [tour] était un excellent moyen de gérer cela et de passer à autre chose sans être du genre : « Hé, j’ai un nouveau guitariste et un nouveau batteur. Voici un nouveau TÊTE DE LA MACHINE album.’ C’est genre ‘Attends. Détendons-nous et célébrons ce que TÊTE DE LA MACHINE représente et l’héritage qui est TÊTE DE LA MACHINE,’ ce qui revient vraiment à Robb [Flynn, MACHINE HEAD frontman] — c’est le gars ; il est la magie derrière cela. Toutes les autres personnes impliquées sont spéciales et importantes, mais nous ne sommes que des pièces mobiles et nous sommes remplaçables, comme vous pouvez le voir et c’est prouvé. Cela ne veut pas dire que c’est un problème, car je suis aussi l’une de ces pièces remplaçables. Je peux le dire. [Laughs] »

Il a poursuivi: « C’était juste une putain de tournée incroyable, mec. Ce n’était rien d’autre que de l’énergie et des vibrations positives, et les réponses et les foules – faire jusqu’à cinq mille salles en Europe, tout simplement l’écraser et se vendre partout – avec une production complète avec pyro, et c’était plus gros que quand j’étais dans le groupe. Parce que quand j’étais dans le groupe, ça a explosé, mais c’était toujours un nouveau groupe. Maintenant, ils ont affiné leur façon de voyager, la façon dont ils tournent, leur cri. C’était à un niveau supérieur en termes de production et de professionnalisme. J’étais juste ravi parce qu’ils m’avaient fait voyager en classe affaires, et nous avions de très bons logements, et les jours de congé, nous aurions super sympa hôtels dans le centre de la ville où vous voulez être. C’était un putain de voyage de luxe haut de gamme tout autour pour moi. Je suppose Robb est habitué à ça parce que c’est ce qu’il fait tout le temps, mais pour moi, c’était du genre : ‘Bon sang ouais. C’est assez dur à cuire. C’était un pas en avant par rapport à ce dont je me souvenais. Ce dont je me souvenais était incroyable. Alors, le fait que j’ai pu revivre cela, certains des moments les plus importants de ma vie — 25 ans plus tard, je peux revivre ce genre de choses ? C’est quelque chose dont j’étais vraiment conscient et je l’ai apprécié et je suis super reconnaissant. Je ne l’ai pas pris pour acquis. Ce n’est pas quelque chose que tout le monde peut faire. J’ai vraiment eu de la chance de faire ça. »

En juin dernier, Flynn a dévoilé que TÊTE DE LA MACHINE ne reprendrait pas son » Brûle-moi les yeux « Tournée du 25e anniversaire maintenant que la pandémie ralentit.

Les » Brûle-moi les yeux « Tour du 25e anniversaire vu Flynn et bassiste Jared MacEachern jouer le premier album classique du groupe dans son intégralité pour la première fois, avec l’original » Brûle-moi les yeux « membres de l’ère Kontos et fabricant se joindre à.

Flynn a également confirmé que MacEachern est toujours membre de TÊTE DE LA MACHINE aux côtés de nouvelles recrues, guitariste Waclaw « Vogg » Kiełtyka (DÉCAPITÉ) et batteur britannique Matt Alston (DIABLERIE, FRONT DE L’EST), qui ont également tous joué sur le » Brûle-moi les yeux « Tournée du 25e anniversaire.

Chaque émission sur TÊTE DE LA MACHINE‘s » Brûle-moi les yeux « La tournée du 25e anniversaire se composait de deux parties : la première partie a vu Flynn et MacEachern jouer aux côtés Kiełtyka et Alston; tandis que la deuxième partie présentait » Brûle-moi les yeux « joué dans son intégralité.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).