Logan Paul a dit à Jake de ne pas voler le chapeau de Floyd Mayweather alors que les frères recréent la tristement célèbre bagarre dans une vidéo YouTube

Jake Paul a volé tous les gros titres le mois dernier lorsqu’il a pincé le chapeau de Floyd Mayweather.

Cependant, il semble que son frère, Logan, n’en soit pas content.

Promotions Mayweather

Mayweather affrontera Logan Paul dans un combat d’exhibition

Lorsqu’il a reçu un appel téléphonique de sa mère sur sa chaîne YouTube, Logan a déclaré qu’il avait dit à son frère de ne pas faire la farce et a révélé qu’il pensait qu’il plaisantait quand il l’a suggéré.

« Je lui ai dit de ne pas le faire. Il m’a dit qu’il allait le faire et j’ai pensé qu’il était foutu. J’ai dit s’il vous plaît ne le faites pas. Je l’ai en vidéo, j’ai des reçus.

Le frère cadet de Paul, qui a une fiche de 3-0, n’était qu’à la journée des médias à Miami pour soutenir Logan qui était là pour promouvoir son combat d’exhibition avec Mayweather.

Cependant, les choses ont mal tourné lorsque Paul a volé le chapeau du grand 50-0, ce qui a provoqué une bagarre alors qu’un Mayweather en colère faisait rage face à l’apparent manque de respect.

Que ce soit réel ou faisant partie de l’émission, cela a conduit à parler de l’interdiction pour Jake d’assister au combat.

Lorsque les frères sont revenus de Miami sur leur jet, Jake a retiré le chapeau de Logan et ils se sont bagarrés en plaisantant

Logan a ensuite mis en ligne une vidéo qui montre de nouvelles images de l’incident et de ses conséquences et, lors d’une conversation avec l’avocat Lupe Valencia, qui a aidé à se battre avec Haymon, on lui a dit que son frère n’était pas le bienvenu.

“Al a dit que c’était cool, ne t’en fais pas, il [Jake] ne peut tout simplement pas être ici.

En fin de compte, il a été décidé qu’il pourra assister après tout

Alors que les frères ont été décrits comme difficiles et ennuyeux par beaucoup, Logan a semblé déçu des actions de son frère.

Showtime Boxe – Twitter

Jake est entré dans le visage de Floyd et ils ont semblé se disputer lors de l’événement pour promouvoir l’exposition de juin

Showtime Boxe – Twitter

L’idée de voler le chapeau de Mayweather ne s’est pas avérée intelligente

“Je fais de mon mieux pour protéger le gamin, mais il rend les choses vraiment difficiles parce que, comme je cours en essayant de séparer les gens, je m’inquiète pour ma santé, ” expliqua Logan.

“J’attrape un poing ******, un genou au visage, peu importe, ou je me casse un poignet en frappant quelqu’un, maintenant ma merde est f*****. Maintenant, je rate l’opportunité d’une vie.

Cependant, à la fin de la vidéo, il semblait s’être calmé alors que les frères recréaient le moment sur leur jet à la maison.