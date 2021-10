Logan Paul combat Heckler Outside Club (vidéo)

Logan Paul a attaqué un chahuteur à l’extérieur du hotspot des célébrités de Los Angeles Nightingale cette semaine.

L’altercation a commencé lorsque les fans ont commencé à faire pression sur Paul pour qu’il combatte la légende de la boxe, Mike Tyson.

« Tu es désolé ou quoi ? » un fan a semblé s’enquérir.

C’est alors que Paul a craqué.

L’ami de Paul et co-animateur du podcast « Impaulsive », Mike Majlak, est immédiatement intervenu, éloignant son copain de l’altercation. Dans le même temps, la sécurité a attrapé le chahuteur.

La raison pour laquelle la perspective d’un combat Paul vs Tyson est même évoquée est à cause des commentaires faits par ce dernier récemment.

« Tu me parles? A propos d’assumer… » Tyson a ri dans une conversation avec Yahoo! Des sports. « Peut-être. Je suis un vieil homme, tu sais ? Je ne sais pas ce que je pourrais faire maintenant. Tout est possible, vous savez, parce qu’en faisant cela, nous avons un grand exposant d’organismes de bienfaisance à qui donner afin que les organismes de bienfaisance gagnent dans les deux sens.

Tyson a récemment combattu Roy Jones Jr. dans un événement d’exposition. Avant le match, il a révélé qu’il avait l’intention de donner 10 millions de dollars à une œuvre caritative. Dans cet esprit, il n’est pas déraisonnable de penser qu’il pourrait offrir encore plus à diverses bonnes causes dans le cas où lui et Paul s’affronteraient.

Tyson avait l’air plutôt bien dans le match Jones Jr. Il aurait pris un tas de venin de crapaud en préparation – et cela a fait des merveilles pour lui.

La réaction de Devin Booker au costume d’Halloween provocateur de Kendall. https://t.co/zVVOuYe4bM – Jeu 7 (@game7__) 28 octobre 2021

Paul, quant à lui, vient de sortir d’un affrontement mémorable avec Floyd Mayweather Jr. Beaucoup croient encore fermement que leur épreuve de force a été truquée, mais cela n’a dissuadé aucun des deux hommes de faire une banque sérieuse. Leur combat a généré plus d’un million d’achats de PPV et généré plus de 50 millions de dollars.

Il n’y a aucune raison de penser qu’une confrontation Paul vs Tyson ferait pire.

Restez à l’écoute. Dans un monde où les frères Paul sont les plus grands noms de la boxe, la perspective de ce combat particulier semble presque inévitable.

En rapport: PETA demande à la MLB d’arrêter d’utiliser un mot « offensant »