Source de plus de 2,9% des déceptions humaines, Logan Paul, a peut-être dépensé 3,5 millions de dollars pour une pile de fausses cartes Pokémon. Après que des soupçons aient été soulevés par PokéBeach, l’ancien YouTuber a annoncé qu’il se rendait à Chicago pour faire vérifier correctement le cas des boosters de l’ensemble de base de la première édition.

Le 20 décembre de l’année dernière, Not-Jake a annoncé qu’il avait « abandonné » les 3,5 millions de dollars sur ce qu’il a décrit comme des boîtes « scellées et authentifiées » de cartes Pokémon de première édition. Les 11 conteneurs, s’ils sont réels, pourraient bien sûr contenir des cartes d’une valeur bien supérieure au prix d’achat. La question est de savoir s’il y a vraiment autant de cartes Pokémon d’ensemble de base scellées vierges encore dans la nature ?

PokéBeach ne le pensait certainement pas et a commencé à compiler des preuves concernant les boîtes, avec l’aide de YouTuber Rattle.

Retraçant les origines de la boîte en arrière, la première observation a eu lieu sur eBay au Canada, où un vendeur inconnu sans retour proposait la collection à un public très sceptique. Criblé d’erreurs et sans aucune raison de faire confiance au vendeur, l’annonce a été largement évitée par les collectionneurs sérieux. Il s’est finalement vendu en mars 2021 pour 91 300 $ CA (71 900 $ US), largement inférieur à ce qui aurait dû être payé pour un « Pokemon Base Set 1st Edition Factory Sealed Case ». Une seule des six boîtes se vendrait généralement environ 430 000 $.

Le boîtier photographié dans la liste a été décrit par Rattle comme ne ressemblant pas à des boîtiers connus pour de telles cartes, et le vendeur a ensuite refusé de laisser l’acheteur voler vers eux en personne pour acheter la boîte. En réponse à cela, l’acheteur initial s’est retiré. De plus, le vendeur a raconté au moins trois histoires d’origine différentes pour les cartes à trois personnes différentes.

Il a finalement été vendu pour un montant non divulgué, à un acheteur qui a réalisé une vidéo montrant son arrivée et déclarant sa vérification par une société appelée Baseball Card Exchange (BBCE), que PokéBeach rapporte comme ayant peu d’expérience dans la vérification des boîtes Pokémon. Cette vérification n’a pas été filmée, et la communauté Pokémon l’a remise en cause.

Cet acheteur a ensuite vendu l’article à un collectionneur de cartes de sport pour 2,7 millions de dollars, qui l’a ensuite vendu à Paul pour 3,5 dollars. Des bénéfices impressionnants pour la vente d’une boîte en carton scellée que personne n’avait regardé à l’intérieur. Mais bon, c’est peut-être le prix de la première édition de Charizards de Schrödinger.

PokéBeach va dans des détails beaucoup plus détaillés sur les raisons pour lesquelles le conteneur en carton est si suspect, des bizarreries dans le code-barres à la police et à l’espacement sur le ruban d’étanchéité. Ils expliquent également pourquoi le BBCE pourrait ne pas être qualifié pour avoir effectué la vérification. Mais pour résumer : ça a l’air très chic.

À la suite de tout cela, la nuit dernière, Logan Paul a annoncé qu’il se rendait à Chicago ce week-end, pour visiter le Baseball Card Exchange, pour « vérifier le cas ». Ce qu’il entend par là n’est pas tout à fait clair, étant donné que c’est l’entreprise qui a effectué la vérification précédente et contestée. Il semblerait plus logique de les amener à un authentificateur plus expérimenté, à moins que son objectif ne soit soit une confrontation filmée, soit une tentative d’affirmer la valeur de manière ambiguë afin qu’il puisse la vendre.

Une personne méchante pourrait désespérément espérer que la personnalité célèbre pour être célèbre a gaspillé trois millions et demi de sa fortune gagnée en boitant sur un tas de carton falsifié. En effet, ils pourraient se demander pourquoi il serait prêt à jeter des sommes aussi ridicules sans apparemment faire preuve de diligence raisonnable. Bien que, même si l’affaire s’avère être fausse, ce serait toujours un achat d’un meilleur rapport qualité-prix que ses dépenses de 2,6 millions de dollars en escroqueries NFT en 2021.