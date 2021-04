Logan Paul pense qu’un combat contre Jake Paul «serait l’un des événements de sports de combat à la carte les plus importants et les plus rentables de tous les temps».

Les frères de l’Ohio sont devenus célèbres pour la première fois sur YouTube et sont devenus des sensations sur les réseaux sociaux en se diversifiant dans le monde de la musique, du podcasting et même du théâtre.

Jake Paul et Logan Paul ont eu une rivalité dans le passé

Finalement, les deux ont décidé d’entrer dans le monde de la boxe alors que Logan Paul et sa collègue star de YouTube KSI ont décidé de régler leurs différends à l’intérieur du ring.

Tel a été le succès de l’événement, le jeune frère Paul s’est depuis lancé dans une carrière de boxeur et a amassé un record professionnel de 2-0 – bien qu’il n’ait jamais affronté un collègue YouTuber puis un ancien basketteur.

Jake Paul franchira le pas dans la compétition dont il a toujours rêvé lorsqu’il affrontera l’ancien combattant du MMA Ben Askren le 17 avril, tandis que Logan Paul reste en pourparlers avec Floyd Mayweather sur un retour sur le ring.

Pourtant, la possibilité de se battre n’est pas loin de l’esprit du frère aîné, insistant sur le fait que cela pourrait éclipser le combat de Mayweather contre Manny Pacquaio en 2015.

Ed Mulholland / Salle de match

Le frère aîné de Paul a perdu ses débuts en boxe professionnelle contre KSI par décision partagée en 2019

« Je suis un showman, tout comme Jake, et nous avons eu une petite rivalité sur YouTube qui n’a jamais été égalée et je ne crois pas que cela le sera jamais », a déclaré Logan Paul à Access.

«Nos titres dissidents les uns contre les autres ont environ 300 millions de vues, c’était comme si nous étions les deux frères qui se méprisaient en ligne.

«Je pense que nous pouvons probablement faire une vague similaire si Jake et moi nous sommes jamais battus.

«Je dirais que Logan Paul contre Jake Paul serait l’un des événements de sports de combat à la carte les plus importants, les plus importants et les plus rentables de tous les temps.»

Stéphanie Trapp / Mayweather

Mayweather a battu Pacquiao en 2015 dans le plus grand événement PPV rentable de l’histoire des sports de combat

Il est entendu que le combat de Mayweather contre Pacquaio en 2015 a attiré 5,77 millions d’achats PPV, établissant un nouveau record.

Le combattant connu sous le nom de « Money » a presque éclipsé son propre record à peine deux ans plus tard lorsqu’il a combattu Conor McGregor dans un cross-over avec la star de l’UFC, avec « The Notorious » depuis le remplacement de l’Américain comme le plus grand tirage au sort actif dans les sports de combat.