Logan Paul dit qu’il est “très clair” que le rival de Jake Paul, Tommy Fury, est toujours un amateur de boxe après avoir écrasé le dernier adversaire de TNT en sparring, alors qu’un accord de combat de 1 million de dollars est snobé

Logan Paul n’est pas impressionné par Tommy Fury.

Le frère cadet du champion des poids lourds WBC Tyson Fury est en pourparlers pour affronter le frère cadet de Logan, Jake.

Amanda Westcott/Showtime

Tommy a rejeté deux offres du camp de Paul avec une offre de 1 million de dollars – dont une grande partie sortirait de la propre poche de Jake – considérée comme « ne valant pas la peine de sortir du lit » selon Tommy.

Mais alors que la paire se dispute, Logan a écarté les talents de Fury.

Lors d’une apparition sur le podcast True Geordie, Logan a déclaré: «J’avais bu 45 jours juste après le combat contre Floyd Mayweather et je suis revenu et j’ai combattu le gamin que Tommy Fury a combattu. [Anthony Taylor] et il n’a pas réussi à sortir du premier tour.

“Il va se faire assassiner f ** king [against Jake].

Tommy a affirmé que l’offre de Paul ne valait pas la peine d’être envisagée – mais un combat semble inévitable dans un proche avenir

«Ce n’est pas du tout un combat entre moi et Tommy Fury. Je peux dire ce que je veux maintenant, je m’en fous vraiment.

« Tommy n’a même pas pu terminer Taylor en quatre rondes.

«Je regardais son combat et il est très clair qu’il est toujours un amateur. Il est clairement fait pour ça, mais il lui manque quelque chose.

“D’après ce que j’ai vu de ce combat, il y a des niveaux dans cette merde et je suis bien au-dessus de lui.”

Jake poursuit très publiquement le combat de Fury, mais la conviction de Tommy qu’un «combat de cette ampleur» vaut plus d’un million de dollars sera forcément une pierre d’achoppement majeure.

La querelle Tommy Fury et Jake Paul semble ne pas s’arrêter de si tôt

Tommy a une fiche de 7-0 avec quatre arrêts à son actif à l’heure actuelle tandis que Paul a une fiche de 4-0 avec trois KO. Cependant, dans ses quatre combats jusqu’à présent, il a toujours combattu des boxeurs pour la première fois qui étaient des athlètes professionnels dans d’autres sports.

Fury est un boxeur de métier, bien qu’il en soit au tout début de sa carrière. Jake insiste sur le fait qu’il veut affronter Fury pour prouver qu’il peut battre un « vrai boxeur ».

Reste à savoir si les deux parties peuvent s’entendre sur un accord, mais Paul a laissé entendre que l’offre de 1 million de dollars était sa dernière.

