Logan Paul dit qu’il peut battre Mike Tyson

Le youtubeur Logan Paul a pris confiance après avoir tenu huit rounds contre Floyd Mayweather dans un combat d’exhibition, où il a réussi à ne pas être mis KO et a collecté beaucoup d’argent. Oui maintenant, il est prêt à affronter l’ancien champion des poids lourds Mike Tyson.

Logan Paul dans son combat contre Floyd Mayweather. (Photo : Chandan Khanna)

Le boxeur de 54 ans est revenu sur un ring en novembre 2020, dans un combat, également exhibition, contre Roy Jones Jr, qui s’est soldé par un match nul, mais où il a tout de même pu montrer son talent. De même, Tyson recherche un boxeur qui souhaite l’affronter lors d’un prochain combat d’exposition, une confrontation avec le youtuber pourrait donc être possible.

Mike Tyson contre Roy Jones Jr pour un combat d’exhibition en novembre 2020. Photo : Joe Scarnici

Le joueur de 26 ans est totalement convaincu qu’il peut battre Tyson s’ils se font face, bien qu’ils lui aient recommandé de ne pas le faire, car il le tuerait lui-même, mais cela n’a pas d’importance pour lui et il veut se battre quand même : « Quelqu’un a mentionné Mike Tyson. Mon avocat en a parlé et il a dit : « Non, Tyson va vous arracher la tête, vous n’avez aucune chance. » Je dis : ‘Je viens de traverser tout ça.’ Vous ne pouvez pas me dire que je ne peux pas battre Mike Tyson. C’est vieux, vieux “a déclaré Paul, comme le rapporte Michael Benson, un journaliste spécialisé dans la boxe.

Il y a quelques jours, Mike a félicité le youtubeur dans un podcast, pour ne pas être un boxeur et avoir résisté à huit rounds contre Floyd, où il a déclaré : «Je suis fier de toi, tu as botté les fesses, je suis fier de toi. Tout le monde parle de vous, vous êtes l’homme. Vous avez combattu huit rounds contre le plus grand de tous les temps. Tu l’as attrapé avec ces coups “. Maintenant, il faut voir si l’ex champion accepte l’offre du youtuber de voir les visages au dessus d’un ring.

