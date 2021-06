Logan Paul explique pourquoi il n’a pas peur de combattre Floyd Mayweather

in

Nous devrons attendre jusqu’à ce que les chiffres finaux du paiement à la vue arrivent avant de savoir combien d’argent chaque homme gagnera grâce au combat, mais certaines premières estimations prétendent que Mayweather pourrait gagner jusqu’à 100 millions de dollars. Il a également fait un meurtre absolu dans le combat de Conor McGregor. Donc, si cela se passe bien, vous devriez penser qu’il pourrait envisager de faire quelques autres de ces expositions. La première étape de ce processus est de gagner ce soir, ce qui nécessitera un KO puisqu’il n’y a pas de juges. Je pense qu’il y arrivera, mais si un Logan Paul beaucoup plus jeune et beaucoup plus grand décide de se balancer pour les clôtures puisqu’il ne craint pas de se blesser, il y a toujours une chance pour un résultat choquant.