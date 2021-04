Logan Paul fait ses débuts à la WWE aux côtés de Sami Zayn à SmackDown et semble prêt à recevoir un Stunner à WrestleMania

Logan et Jake Paul sont un peu partout, n’est-ce pas?

Comme si les YouTubers ne s’étaient pas égarés dans suffisamment de domaines récemment, que ce soit la musique, la boxe, le podcasting ou une multitude de choses à la suite de leur énorme succès sur YouTube, Logan Paul est arrivé à la WWE cette semaine.

Logan Paul est un homme occupé

Logan, qui compte 23 millions d’abonnés sur YouTube, est apparu sur SmackDown en tant qu’invité d’honneur de Sami Zayn lors de la première de la bande-annonce de son documentaire sur le complot.

Zayn se plaint du traitement que la WWE lui a réservé depuis plusieurs mois et il a enrôlé sa propre équipe de tournage pour suivre sa carrière pour dénoncer ceux qui le traitent injustement.

Il semble qu’une grande partie de la vidéo soit sans substance et Paul le lui a dit sur le ring à SmackDown.

Sami Zayn a tenté de convaincre Logan Paul de la conspiration

Cependant, Zayn a invité le boxeur également professionnel – qui devrait rencontrer Floyd Mayweather à un moment donné cette année – à WrestleMania et il a accepté son invitation.

Suite aux critiques de Paul, Kevin Owens a semblé attaquer Zayn et a décroché un Stunner, le mouvement rendu célèbre par Stone Cold Steve Austin.

Alors que Paul se tenait là, choqué par ce qui se passait, Owens a donné une petite poussée au YouTuber alors qu’il sortait du ring, mais Paul n’a pas répondu.

Si cela n’amène pas Paul à attaquer Owens à WrestleMania lors de son match avec Zayn et finalement à prendre un Stunner, alors nous aurons nos chapeaux collectifs!

Logan Paul a bien fait au micro

Plus tard dans la série, Zayn a attaqué Owens dans les coulisses pour se battre contre son rival. Il y a encore un SmackDown avant WrestleMania la semaine prochaine, mais Paul ne devrait pas apparaître à cet événement. Il sera la deuxième nuit de WrestleMania où Zayn vs Owens descendra.

Paul devait initialement affronter Mayweather le 20 février, mais le combat est retardé afin qu’ils puissent emballer un stade lorsque COVID-19 sera sous contrôle.

Kevin Owens a mis un terme brutal au segment Logan Paul / Sami Zayn

«Nous nous entraînons tous les jours… nous nous préparons dur à combattre ce type et la façon dont je le regarde, car chaque jour qui passe, je m’améliore d’environ un à deux pour cent, et chaque jour qui passe, il obtient environ un jour plus âgée. Et donc plus Floyd Mayweather vieillit, plus il ralentit, plus il devient fragile.

« Moi? Je suis le contraire. J’ai 26 ans, je me dirige vers la fleur de l’âge et je suis à ce point de basculement où je deviens exponentiellement meilleur dans ce sport très rapidement, alors oui, plus il attend, je pense que plus il est en danger.