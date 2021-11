Logan Paul met en vente le domaine d’Encino pour 9 millions de dollars

Il semble Logan Paul quitte vraiment Los Angeles et se dirige vers Porto Rico, car il vient d’inscrire son domaine en dehors de la ville.

Le domaine de Paul Encino a été mis sur le marché mardi à 8 995 000 $ … les photos de la mise en scène sont impressionnantes avec un placard rempli de sacs à provisions Hermes et un garage avec une belle Rolls-Royce.

Bien que les Rolls ne soient peut-être pas des Logan – l’immense cour, la piscine, la cave à vin et la salle de billard l’étaient certainement – et celui qui achètera la maison pourra s’étendre dans 7 chambres, 6 salles de bains et 7 667 pieds carrés de surface habitable. espacer.

Logan a mis beaucoup de travail dans la maison, mais réalisera probablement un profit étant donné qu’il a acheté en 2017 pour 6,6 millions de dollars.

Au cours des deux dernières années, Paul a exprimé son désir de déménager à Porto Rico pour des raisons financières … et décharger sa maison est une étape importante pour y parvenir.

Étoiles « Million Dollar Listing Los Angeles » Josh et Matt Altman de Douglas Elliman sont les agents inscripteurs. Nous les avons contactés pour commenter… jusqu’à présent, aucun mot en retour.