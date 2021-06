Logan Paul nie que Floyd Mayweather l’ait retenu après l’avoir assommé au troisième tour du combat d’exhibition

Logan Paul a réussi à faire huit rounds avec l’un des grands de la boxe de tous les temps à Floyd Mayweather.

Oui, c’était un combat d’exhibition. Oui, Mayweather avait 18 ans de plus que Paul, qui avait une taille de cinq pouces et un avantage de poids de 30 livres. Mais, il n’en reste pas moins qu’il a duré dans un ring avec une légende invaincue.

Mayweather, 44 ans, a décoché plusieurs tirs sur son adversaire de 26 ans

La seule façon de gagner était par KO, mais certains pensent que le joueur de 26 ans a été endormi au troisième tour et a été retenu par Mayweather afin que l’arbitre ne l’ait pas annulé.

Atterrissant un méchant crochet droit directement sur la mâchoire de Paul, la paire est immédiatement entrée en corps à corps. Tout à fait la norme si vous êtes un combattant qui a mangé un gros coup comme ça, mais les fans pensaient que c’était Mayweather qui avait mené Paul dans le corps à corps.

Mais un Paul en colère s’est tourné vers les médias sociaux ce matin pour nier cette idée.

“Je vois ce récit circuler où il y a une partie du combat où Floyd m’a frappé et je me suis en quelque sorte penché un peu”, a-t-il déclaré.

«On dirait que je suis devenu mou, et les gens essaient de le faire tourner et de dire qu’il m’a assommé et m’a rattrapé, et m’a maintenu pour continuer le combat jusqu’au huitième round.

« Tais-toi, arrête d’essayer de discréditer ce qui s’est passé la nuit dernière. Ne vous y trompez pas, il a eu beaucoup de bons coups de poing.

Personne ne peut enlever à Paul l’accomplissement de durer avec Mayweather

« Il y a quelques photos où je me suis foutu de quelques clichés. Je ne savais pas que mon visage pouvait prendre cette forme, mais je n’ai jamais été secoué, et je ne me suis jamais évanoui, je n’ai évidemment jamais été assommé.

« Il ne m’a pas retenu. Il a essayé de me faire sortir, et il n’a pas pu. C’était super », a-t-il ajouté fièrement.

Après le combat, Mayweather a suggéré qu’il aurait pu mettre Paul à l’écart s’il voulait vraiment tuer, mais le YouTuber peut remporter la victoire en restant avec lui.

“J’aurais pu appuyer très fort et lancer des combinaisons folles”, a déclaré Mayweather à propos de lui, croyant qu’il aurait pu arrêter Logan s’il l’avait voulu. “Son objectif était de survivre et c’était une victoire pour lui.”