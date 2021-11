Il y a des rumeurs selon lesquelles Mike Tyson sera le prochain adversaire de Logan Paul dans un match de boxe. Rien n’a été confirmé, mais lorsque Paul a été interrogé à ce sujet par des journalistes samedi, il a déclaré: « Je battrais putain de Mike Tyson. » Paul est allé expliquer pourquoi il peut battre l’ancien champion du monde des poids lourds de boxe.

« Il est trop vieux », a déclaré Paul à propos de Tyson, selon TMZ. … « Il vieillit. Le temps des pères fait des ravages sur tout le monde. » Tyson a 55 ans tandis que Paul en a 26. « J’ai les réflexes d’un chat », a déclaré Paul. « Comme un jeune félin rapide, frère. » Une autre raison pour laquelle Paul pense qu’il battrait Tyson dans un match est Floyd Mayweather. Paul a affronté la légende de la boxe sur le ring et s’est soldé par un match nul.

« Nous avons vu avec Floyd, mec », a expliqué Paul. « Il n’y a aucune raison pour laquelle j’aurais dû être capable de durer – pas seulement de durer, Floyd est sur mon chien de moulinet de surbrillance. Il n’y a aucune raison que cela soit possible. » Tyson est apparu au combat de Canelo Alvarez et Caleb Plant et a déclaré: « Si Dieu le veut, je me battrai à nouveau en février. »

Le dernier match de boxe officiel de Tyson a eu lieu en 2005, mais il a affronté Roy Jones Jr. dans un combat d’exhibition. Dans une interview avec The Sportsman l’année dernière, Tyson a parlé de ce qui manque à la boxe aujourd’hui. « La boxe est une telle énigme, en tant que sport », a-t-il déclaré. « C’est ce qui compte vraiment : dans deux cents ans, il n’y aura probablement que cinq combattants dont les gens se souviendront. C’est de cela qu’il s’agit. Il ne s’agit pas d’avoir de l’argent, de devenir riche. nom jusqu’à ce que la planète se désintègre : c’est de cela qu’il s’agit vraiment.

« J’aime le mot ‘combat’. Ce n’est plus un mot politiquement correct dans ce domaine. Se battre n’est pas cool, maintenant. Cela peut évoquer des choses négatives, mais pas si vous l’utilisez dans une perspective spirituelle. Le combat est spirituel, mais vous ne pouvez tout simplement pas voir le spirituel dans parce que c’est principalement dominé par l’aspect physique. Nous voulons être Achille dans notre propre esprit. Le roi de tous les combattants. »