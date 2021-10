Logan Paul rapporte beaucoup d’argent et de nouveaux yeux sur la boxe

Jake et Logan Paul étaient considérés comme les ennemis du monde du combat lorsqu’ils ont décidé de se tourner vers la boxe professionnelle.

Quelques années plus tard, au moins quelques esprits ont changé après avoir vu l’opportunité et l’argent que les frères controversés ont apporté au sport.

Melina Pizano/Matchroom

Logan et Jake Paul ont changé la boxe à bien des égards, avec de nouveaux yeux attirés par elle – un peu comme Tyson l’a fait dans les années 80 et 90

Tout sport a besoin de chiffres polarisants. Conor McGregor a contribué à faire des arts martiaux mixtes un phénomène mondial. Enfer, Stone Cold Steve Austin a poussé la lutte professionnelle à des sommets inouïs.

Mike Tyson a fait cela pour la boxe à la fin des années 1980. Iron Mike a insufflé une nouvelle vie au sport et sa nature destructrice et mystérieuse a capturé l’imagination du monde.

Maintenant, il semble que Tyson affrontera le frère aîné de Paul, Logan, en février de l’année prochaine.

C’est le croisement de deux stars de la transformation des affaires qui ont prospéré pour des raisons totalement opposées.

Paul et Tyson seraient sur le point d’accepter une exposition

Paul, 27 ans, n’est pas dans le même monde que Tyson en ce qui concerne les capacités. En fait, les noms susmentionnés qui ont catapulté leurs sports à de nouveaux niveaux avaient tous la même chose en commun – ils étaient indéniablement géniaux.

Tyson était aussi ça. Il est devenu le champion du monde des poids lourds incontesté et a bombardé les gens en quelques tours seulement.

Paul est un combattant d’exposition. Son frère Jake est un combattant professionnel, mais il n’a combattu que quatre boxeurs pour la première fois jusqu’à présent, bien qu’ils soient des athlètes décorés dans d’autres milieux (à l’exception de son premier adversaire).

Ils ont exploité le pouvoir d’avoir une présence sur les réseaux sociaux. Avec plus de 23 millions d’abonnés chacun sur YouTube et bien d’autres sur Instagram et Twitter, les frères Paul amènent un large public avec eux où qu’ils aillent.

Amanda Westcott/SHOWTIME

Paul a parcouru la distance avec Mayweather

Le combat de Logan avec Floyd Mayweather aurait attiré environ un million d’achats à la carte. Bien que cela puisse être attribué en grande partie à Mayweather lui-même, on estime toujours qu’il s’agit de son sixième combat le plus acheté.

Les frères n’ont aucun problème à jouer le méchant. Ils savent qu’il y a des milliers, peut-être des millions de fans de boxe qui aimeraient voir un vrai boxeur faire taire ces gars. Les gens paieront cher pour voir les frères Paul se faire assommer et plus leur incursion dans le sport est longue, plus la faim de sang est grande.

Mais, cela équivaut à de l’argent pour les Paul et ils en sont très conscients. Maintenant que Logan est prêt à affronter Iron Mike, c’est la combinaison parfaite de fans convoitant le pouvoir légendaire de KO de Tyson et le désir de voir Paul KO.

Idem avec Jake Paul. Il est en pourparlers pour affronter Tommy Fury et cela représenterait le premier combattant qui est en fait de sa taille – il est en fait plus grand – et quelqu’un qui est un boxeur professionnel formé comme il l’a été au cours des deux dernières années.

Il semble que Tommy Fury et Jake Paul concluent enfin un accord

Fury porte également le nom. Son frère est le champion du monde des poids lourds WBC Tyson Fury et cela ne fait qu’ajouter une couche d’intrigue au concours. Un YouTuber pourrait-il vraiment assommer un Fury ? Tommy sera-t-il celui qui arrêtera enfin le train hype de Paul ?

Les frères Paul se sont lancés dans la boxe et auront changé le jeu à l’avenir. Plus d’yeux sont rivés sur le sport à la suite de leur incursion et plus d’argent que jamais vient avec cela.

Le parfait choc des générations se prépare en février.