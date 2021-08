Logan Paul révèle l’histoire d’un quasi-combat avec McGregor et Khabib

Une fois Conor McGregor et Khabib Nurmagomedov ont failli se battre dans un restaurant à cause de Logan Paul, selon le youtuber et boxeur dans un récent épisode de son podcast, Impaulsive.

Logan Paul révèle une curieuse anecdote McGregor et Khabib

«J’étais presque responsable d’une altercation massive entre deux des plus grandes stars des sports de combat de la planète.Logan Paul a commencé. « Je me suis appelé pour réserver une table pour mon chef Eric et trois autres personnes. J’ai reçu un SMS le lendemain matin disant : ” Hé, Eric s’est présenté avec Conor McGregor ” parce qu’il cuisinait pour Conor dans son camp (d’entraînement). Je ne sais pas pourquoi je n’ai pas fait ce lien. Ils m’ont dit: “Oui, Khabib était là 10 minutes avant que McGregor n’entre”. 10 minutes!”.

Heureusement, il semble que McGregor et Nurmagomedov ne se soient pas vus pendant environ 10 minutes, donc aucun combat n’a éclaté. Mais en ce qui concerne Logan Paul, c’était vraiment proche de se produire. Il est à noter que On ne sait pas non plus si les deux combattants se seraient physiquement affrontés s’ils s’étaient rencontrés. Mais le youtubeur et boxeur est clair qu’ils l’auraient fait et qu’il aurait été responsable d’une telle confrontation entre les stars.

