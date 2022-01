Logan Paul a révélé qu’il avait arrêté de fumer de la marijuana au début de 2022.

Le YouTuber devenu boxeur a récemment inscrit le « rachat de boxe » parmi ses objectifs pour la nouvelle année, car il n’a pas encore gagné de combat.

Logan a tenu la distance avec Floyd Mayweather lors de leur exposition en juin

Logan a commencé sa carrière avec un tirage au sort en col blanc lorsqu’il a combattu son compatriote YouTuber KSI en 2018.

KSI a ensuite remporté son match revanche professionnel l’année suivante.

Logan ne s’est pas battu en 2020, mais est plutôt revenu en 2021 avec un combat d’exhibition contre Floyd Mayweather.

Ce concours a parcouru la distance de huit tours, mais n’a eu aucun résultat officiel car il s’agissait simplement d’une exposition.

Ed Mulholland/Salle de match

KSI a battu Logan Paul par décision partagée lors de son match revanche professionnel

Maintenant, Logan et KSI taquinent une annonce mystère pour le 4 janvier, bien que l’on pense que les anciens rivaux collaboreront sur un autre projet, plutôt que d’annoncer un combat de trilogie.

Quoi qu’il en soit, Logan a clairement l’intention de revenir sur le ring en 2022 et a renoncé à la marijuana, ce qui pourrait bien aider sa préparation.

Logan a posté : « Une histoire du Nouvel An super amusante.

« J’ai arrêté de fumer de l’herbe le 24 décembre, j’ai eu des sevrages assez désagréables (perte d’appétit, insomnie, irritabilité extrême) – de loin la semaine la plus difficile de 2021 pour moi.

« Puis hier à New York, j’ai eu une intoxication alimentaire (ce qui était étrange parce que tout ce que j’avais était un petit croissant et un café au lait le matin).

Logan Paul – Instagram

Logan a posté des images de lui-même ayant l’air pire pour l’usure alors qu’il souffrait de symptômes de sevrage

« J’ai vomi plus de 40 fois et j’ai passé la soirée à transpirer au lit… ET toutes les pharmacies étaient fermées, je ne pouvais donc pas me procurer de médicaments.

«J’étais tellement déshydraté que j’ai supplié la seule ambulance d’urgence de la ville de me brancher sur une intraveineuse afin que je puisse faire le plein et sortir avec mes amis.

« Ils ont dit que ce n’était pas possible à moins qu’ils ne m’emmènent à l’hôpital. Evidemment merde ça.

« Pour tenter d’initier le rallye du siècle, j’ai réussi à enfiler mon costume et à aller à la fête pendant 10 minutes avant de réaliser que mon destin était scellé.

« Alors que je rentrais chez moi sur la colline glacée et vaincu et déçu, j’ai vomi cinq fois de plus dans la rue. N’a pas manqué une foulée.

Logan Paul – Instagram

Logan a dit qu’il se sentait mieux le jour du Nouvel An

«Par coïncidence, c’est le troisième Nouvel An consécutif où je suis mortellement malade, alors j’ai théorisé : peut-être que la vie a fait du début des dernières années un cauchemar pour moi, alors j’apprécie les 364 jours restants.

« Je considère qu’il s’agit d’une ‘réinitialisation’ involontaire.

«Ayant été humilié physiquement et mentalement (encore), ce n’est qu’à partir d’ici.

« Je me sens beaucoup mieux aujourd’hui et je sais que cette année va être astronomique pour moi.

« J’espère que vous saisirez tous 2022 par les putains de cornes et accomplirez tout ce que vous voulez. »