Logan Paul se fait durement faire le clown à cause des allégations selon lesquelles Floyd Mayweather l’a mis KO

À un moment donné pendant le combat à la carte de Logan Paul et Floyd Mayweather, Mayweather a décroché un contre-coup sur Paul qui avait l’air et sonnait absolument dévastateur. Tellement dévastateur, en fait, que Paul a trébuché en avant et a semblé s’accrocher à son adversaire avant de reprendre pied. Comme on pouvait s’y attendre, peut-être, certains téléspectateurs ont trouvé que c’était un moment très suspect pendant le combat, et ont couru avec le clip en ligne, affirmant qu’il s’agissait d’une preuve claire que Paul a été brièvement mis KO et n’est resté dans le match que parce que Mayweather le tenait. en haut.