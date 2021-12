Logan Paul se moque de Tommy Fury pour avoir annulé son combat avec Jake Paul

Logan et Jake Paul | Image : Initié de la boxe

Une infection pulmonaire et une côte cassée ont forcé Tommy Fury à quitter son combat avec Jake Paul.

«Mon cœur est complètement brisé d’avoir été contraint d’annuler mon combat avec Jake Paul à cause d’une infection pulmonaire et d’une côte cassée.. Le début de mon camp (d’entraînement) était incroyable et je ne m’attendais pas à ce que quoi que ce soit puisse entraver ma victoire le 18 décembre. Je ne peux pas exprimer à quel point je suis déçu et j’espère que nous pourrons reprogrammer le combat pour la nouvelle année.. Je veux toujours que ce combat ait lieu plus que toute autre chose. Maintenant, je me concentre sur la récupération et une nouvelle date.

Parmi les nombreuses réactions qui se produisent avant ce soir nous soulignons celle de Logan Paul :

«Tommy était sur le point de gagner des millions maintenant il paiera 60 $ voir Jake combattre Tyron.

Jake Paul affrontera désormais Tyron Woodley le 18 décembre. Les deux se sont rencontrés pour la première fois en août, le petit frère de Logan Paul l’emportant par décision partagée. Au cours de ces mois, on a beaucoup parlé d’un match revanche, mais avant qu’ils n’aient à le faire, Jake lui-même avait confirmé que cela n’allait pas avoir lieu.

