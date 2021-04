Logan Paul s’entraîne avec Ryan Garcia avant le combat contre Floyd Mayweather, reçoit les conseils de la jeune star de la boxe

Logan Paul a passé une journée à s’entraîner avec Ryan Garcia pour l’aider à se préparer à son combat avec Floyd Mayweather.

Le YouTuber 0-1 prévoit de réorganiser son combat d’exhibition retardé avec la légende de la boxe 50-0 et se maintient toujours en forme en attendant qu’une nouvelle date soit confirmée.

Ryan Garcia – YouTube

Garcia et Paul ont fait du sparring ensemble

Logan s’est maintenant associé à la jeune star de la boxe – et autre sensation des médias sociaux – Garcia.

Les deux hommes ont passé une journée à s’entraîner ensemble dans la maison / salle de sport de Logan et ont même partagé quelques parties de combat ensemble.

Garcia a donné un conseil à Paul: «Ne pas reculer, trouver cette plage, garder cette plage.

«Vous devriez penser dans votre esprit: ‘Je n’abandonne pas le terrain quoi qu’il arrive.’

«Soyez à l’aise dans une situation inconfortable, c’est ce que vous devez apprendre car il va essayer de vous mettre mal à l’aise.»

Ryan Garcia – YouTube

Garcia a donné à Logan une série de conseils

À la fin de leur vidéo, Garcia a déclaré avec audace: «Logan Paul, il se bat contre Floyd Mayweather.

« Je dois vous dire que cet homme va vaincre Floyd Mayweather. »

Le mois dernier, Mayweather a expliqué les raisons financières pour lesquelles il se bat.

Mayweather a déclaré au podcast Disruptive Entrepreneur: «Je peux combattre un combattant en ce moment et je peux me garantir 35 millions de dollars.

«Je peux éventuellement gagner 50 millions de dollars, juste pour un combat régulier.

. – .

Il est peu probable que Mayweather soit préoccupé par le YouTuber

«Ou moi et Logan Paul pouvons sortir, divertir, s’amuser et gagner neuf chiffres de 100 millions de dollars ou plus.

«Tout le monde pense que« retraité »signifie à la maison avec les pieds en l’air et prendre du poids.

«Je préfère sortir, toujours divertir et m’amuser.

«Ce n’est pas parce que je sors encore, divertis et m’amuse que je veux toujours me battre pendant 12 rounds.

«Je pense que nous avons une exposition en six tours. Je pense que ça va être très divertissant pour les gens, je pense que les gens vont adorer.

« 35 millions de dollars pour 12 tours ou 100 millions de dollars pour six tours – une grande différence. »