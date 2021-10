Logan Paul Smacks Heckler à l’extérieur de la discothèque de LA après avoir été appelé « P *** y »

Lire du contenu vidéo

ARRIÈRE-GRILLE

Logan Paul a eu une altercation physique avec un homme à l’extérieur d’un hotspot de LA tard mercredi soir…

Logan, 26 ans, attendait à l’extérieur de Nightingale à WeHo lorsqu’un groupe de demandeurs d’autographes s’est approché de lui et a commencé à lui poser des questions sur son combat présumé avec Mike Tyson.

Lorsque LP a ignoré les questions, un homme l’a appelé et lui a dit : « Tu es désolé ou quoi ? » … avant d’essayer de s’éloigner.

C’est à ce moment-là que Logan s’est agressivement approché de l’homme… lui a valu le visage et l’a bousculé avant de le gifler à la tête.

La foule est audiblement choquée … avec plusieurs personnes haletant et disant: « Oh merde. »

L’ami de Logan et co-animateur du podcast « Impaulsive » Mike Majlak a sauté dans l’action … poussant et poussant le chahuteur en arrière avant que la sécurité n’entre et ne serre le gars dans ses bras.

Majlak a exhorté Logan à entrer dans le club, mais les deux gars ont pu se calmer et même plaisanter pendant que Paul attendait que le voiturier apporte son appareil photo Polaroid de sa voiture.

Bien sûr, Logan a affronté des adversaires bien plus importants et compétition plus talentueuse récemment … faire 8 tours avec Floyd Mayweather de retour en juin.

Ce qui est bizarre – Logan a gardé le sourire tout au long de l’incident… mais il est clair que l’altercation était assez tendue.

Logan finit par retrouver son appareil photo bien-aimé et se dirige vers le club … mais le laisse accidentellement tomber en entrant.

Quant au chahuteur, il a ensuite été lâché par la sécurité et a pris la fuite dans la direction opposée.