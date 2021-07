Logan Paul vs Conor McGregor : Logan Paul et son équipe pensent affronter Conor McGregor

in

Conor McGregor, sur la liste des adversaires possibles de Logan Paul en boxe. . images / .

Après le combat d’exposition entre Floyd Mayweather et Logan Paul, le youtubeur pense à un nouveau procès en pay-per-view pour faire exploser le marché. L’équipe de Paul cite Conor McGregor comme prochain adversaire.

Selon l’entraîneur de Logan, Milton Lacroix, il trouve l’idée d’affronter ‘Notorious’ séduisante et serait une bagarre qui pourrait avoir un impact énorme sur le public : “Ça ne nous dérangerait pas d’affronter ce gars (McGregor). Ça ne nous dérangerait vraiment pas de faire quelques tours avec lui”; mention pour Tony Jeffries.

Lacroix Il a souligné que même Paul pouvait mettre la star de l’UFC sur des compilations : “Vissez-le, Floyd l’a frappé et assommé, alors pourquoi ne pas le combattre” ; a ajouté la célébrité coach des médias sociaux.

pourtant Milton a déclaré que s’il ne finalisait pas un match contre McGregor, il pourrait chercher une revanche d’exhibition contre Mayweather : “Si Floyd veut le refaire, croyez-moi, on s’en fiche. Si vous avez l’impression de nous avoir assommés et frappés, retournons sur le ring et recommençons. Nous irons pour le numéro deux. “

Le combat de démo a laissé plusieurs critiques, surtout à propos de ‘Money’ à qui ils assurent qu’ils lui ont pardonné alors qu’il était sur le point de l’assommer. En revanche, la confrontation avec la figure du MMA dépendra d’une éventuelle défaite contre Dustin Poirier à l’UFC 264.