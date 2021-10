L’OGC Nice accueille Brest dans son fief

10/01/2021 à 21:01 CEST

Les Brest visite ce samedi pour Allianz rivera se mesurer avec Joli dans son neuvième match de Ligue 1, qui débutera à 21h00.

Les OGC Nice affronte avec optimisme le match de la neuvième journée pour consolider une séquence positive après avoir gagné à l’extérieur par un score de 0-3 à AS Saint Etienne dans le Stade Geoffroy Guichard, avec des objectifs de Amine gouiri, Calvin et Andy Delort. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté quatre des sept matches disputés à ce jour avec un chiffre de 15 buts pour et trois contre.

Du côté des visiteurs, le Brest il a été battu par 1-2 lors du dernier match qu’il a joué contre le FC Metz, de sorte qu’un triomphe sur le OGC Nice cela l’aiderait à améliorer son palmarès dans le tournoi. Avant ce match, le Brest ils n’avaient remporté aucun des huit matchs disputés en Ligue 1 cette saison, avec un bilan de neuf buts pour et 16 contre.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le OGC Nice Ils ont obtenu des statistiques d’une victoire et de deux nuls en trois matchs à domicile, ce qui montre qu’ils perdent des points à domicile, donnant aux visiteurs la possibilité d’obtenir des résultats en leur faveur. Dans le rôle de visiteur, le Brest a un bilan de deux défaites et deux nuls en quatre matchs joués, donc en théorie cela pourrait être un match favorable pour le OGC Nice Ajoutez un résultat positif à la maison.

Dans le passé, il y a eu d’autres affrontements dans le fief de la OGC Nice et les résultats sont deux victoires et trois nuls pour l’équipe à domicile. De même, l’équipe locale accumule une séquence de cinq matchs d’affilée sans perdre à domicile contre le Brest. La dernière fois qu’ils ont affronté le Joli et le Brest Dans cette compétition, c’était en mai 2021 et le match s’est terminé sur un score de 3-2 pour les locaux.

Concernant le classement des équipes de Ligue 1, entre les OGC Nice et le Brest il y a une différence de neuf points. L’équipe de Christophe Galtier il se classe quatrième avec 13 points à son tableau de bord. De leur côté, les visiteurs comptent quatre points et occupent la dix-neuvième position de la compétition.