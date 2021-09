L’OGC Nice accueille l’AS Monaco lors de la sixième journée

in

18/09/2021 à 13:03 CEST

Les Joli jouera son sixième match de Ligue 1 contre Monaco, qui aura lieu ce dimanche à 13h00 au Allianz rivera.

Les OGC Nice affronte avec des esprits renforcés la rencontre de la sixième journée pour canaliser une séquence de victoires après avoir remporté les deux derniers matchs contre le FC Nantes à domicile et contre FC Girondins Bordeaux à domicile par 0-2 et 4-0, respectivement. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté trois des quatre matches disputés jusqu’à présent en Ligue 1, avec 10 buts pour et zéro contre.

Concernant les visiteurs, le AS Monaco il a été battu 0-2 lors du dernier match qu’il a joué contre le Olympique de Marseille, de sorte qu’un triomphe sur le OGC Nice cela l’aiderait à améliorer sa carrière dans le championnat. À ce jour, sur les cinq matchs que l’équipe a disputés en Ligue 1, elle en a remporté un avec un chiffre de trois buts pour et sept contre.

Concernant la performance dans son stade, le OGC Nice a réalisé un bilan d’une victoire et d’un nul en deux matchs disputés dans son domaine, des valeurs qui peuvent sembler encourageantes pour lui AS Monaco, car ils montrent une certaine faiblesse des locaux dans les matches qui se disputent dans le Allianz rivera. Dans le rôle de visiteur, le AS Monaco a gagné une fois dans leurs deux matchs joués, ils devront donc devenir sérieux dans le duel avec lui OGC Nice pour remporter la victoire.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés au stade de OGC NiceEn fait, les chiffres montrent neuf victoires, 12 défaites et deux nuls pour l’équipe à domicile. De plus, les visiteurs ont une séquence de deux matchs consécutifs en remportant cette compétition au stade de la Joli. La dernière fois qu’ils ont affronté le Joli et le Monaco Dans cette compétition, c’était en mars 2021 et le match s’est terminé sur un score de 0-2 en faveur du Monaco.

Concernant la situation de ces équipes en Ligue 1, les locaux devancent leur rival avec un écart de six points. Les OGC Nice Il arrive à la rencontre avec 10 points à son casier et occupant la troisième place avant le match. De leur côté, les visiteurs comptent quatre points et occupent la seizième position de la compétition.