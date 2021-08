L’OGC Nice accueille le FC Girondins Bordeaux

in

27/08/2021 à 17h01 CEST

Samedi prochain à 17h00 se jouera le match de la quatrième journée de Ligue 1 qui mesurera la Joli et à Bordeaux dans le Allianz rivera.

Les OGC Nice affronte avec optimisme le match de la quatrième journée pour consolider une séquence positive après avoir gagné sur son terrain par un score de 0-4 à Lille OSC dans le Stade Pierre Mauroy, avec des objectifs de Hicham Boudaoui, Kasper dolberg et Amine gouiri. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté l’un des deux matchs disputés à ce jour et sont parvenus à inscrire quatre buts pour et zéro contre.

Du côté des visiteurs, le FC Girondins Bordeaux a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre le SCO Angers lors de son dernier match, il essaiera donc de continuer à ajouter des points à son casier devant le OGC Nice. Avant ce match, le FC Girondins Bordeaux ils n’avaient remporté aucun des trois matchs disputés en Ligue 1 cette saison, avec un chiffre de trois buts pour et cinq contre.

En tant que local, le OGC Nice a fait match nul lors du seul match de Ligue 1 joué dans leur stade. A la maison, le FC Girondins Bordeaux il n’est pas non plus allé au-delà du tirage au sort dans sa seule contestation en tant que visiteur.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés au stade de OGC NiceEn fait, les chiffres montrent sept défaites et sept matchs nuls en faveur de l’équipe locale. A son tour, l’équipe visiteuse accumule deux matches de suite sans connaître la défaite à domicile face aux Joli. La dernière confrontation de cette compétition entre les deux équipes s’est jouée en janvier 2021 et s’est terminée sur un score de 0-3 en faveur de la Bordeaux.

A ce moment, le OGC Nice il est en tête du classement avec un écart de deux points par rapport à son rival. Les locaux arrivent à la rencontre en sixième position et avec quatre points au casier. Pour sa part, FC Girondins Bordeaux il a deux points et est classé quinzième dans la compétition.