L’OGC Nice prend trois points après avoir battu Brest 2-1

02/10/2021 à 23:03 CEST

Les Joli a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 2-1 contre lui Brest ce samedi dans le Allianz rivera. Les OGC Nice Il est arrivé au match avec un moral renforcé après avoir remporté une victoire 3-0 contre le AS Saint Etienne. Du côté de l’équipe visiteuse, le Brest il a été battu par 1-2 lors du dernier match contre lequel il a joué FC Metz. Avec cette défaite, le Brest occupait la dix-neuvième position à la fin du match, tandis que le OGC Nice est troisième.

La rencontre a commencé d’une manière imbattable pour lui OGC Nice, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Jean-Clair Todibo, terminant la première mi-temps avec un 1-0 à la lumière.

En seconde période est venu le but de l’équipe Nizardo, qui a mis plus de terrain entre les deux avec un but de Melvin Michel Maxence Barde à 61 minutes. Cependant, le Brest approché sur le tableau d’affichage grâce au but de Franck honoré quelques instants avant le coup de sifflet final, à 90, terminant ainsi le match sur un score final de 2-1.

Dans le chapitre sur les changements, les acteurs de la Joli qui sont entrés dans le jeu étaient Kasper dolberg, Kephren Thuram Ulien, Lucas Da Cunha et Flavius ​​Daniliuc remplacement Amine gouiri, Pablo Rosario, Melvin Michel Maxence Barde et Jordanie lotomba, tandis que les changements dans le Brest Ils étaient Jérémy Le Douaron, Hiang’a Mbock, Julien Faussurier, Youssouph Badji et Hugo Magnetti, qui est entré pour remplacer Irvin Cardona, Lucien Agoumé, Ronael Pierre Gabriel, Steve Mounie et Haris Belkebla.

L’arbitre a sanctionné deux joueurs d’un carton jaune. Il a montré un carton jaune à Pablo Rosario, du Joli et un à Hiang’a Mbock du Brest.

Avec ce résultat, le Joli il reste 16 points et le Brest avec quatre pointes.

Le lendemain, l’équipe de Christophe Galtier affrontera contre Troyes, Pendant ce temps, il Brest de Michel Der Zakarian lui fera face Stade de Reims.

Fiche techniqueOGC Nice :Walter Benítez, Jordan Lotomba (Flavius ​​​​Daniliuc, min.90), Dante, Jean-Clair Todibo, Melvin Michel Maxence Bard (Lucas Da Cunha, min.88), Calvin Stengs, Mario Lemina, Pablo Rosario (Kephren Thuram Ulien, min.79), Hassane Kamara, Amine Gouiri (Kasper Dolberg, min.78) et Andy DelortBrest :Marco Bizot, Ronael Pierre Gabriel (Julien Faussurier, min.72), Brendan Chardonnet, Denys Bain, Jean-Kevin Duverne, Irvin Cardona (Jeremy Le Douaron, min.46), Romain Faivre, Haris Belkebla (Hugo Magnetti, min.76) ), Lucien Agoume (Hiang`a Mbock, min.72), Franck Honorat et Steve Mounie (Youssouph Badji, min.76)Stade:Allianz riveraButs:Jean-Clair Todibo (1-0, min. 45), Melvin Michel Maxence Bard (2-0, min. 61) et Franck Honorat (2-1, min. 90)