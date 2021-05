L’OGC Nice remporte le stade de l’Olympique de Lyon

23/05/2021 à 23:07 CEST

L’équipe de Adrian Ursea a gagné 2-3 à Lyon le dernier jour de Ligue 1. Le Olympique de Lyon il est venu à la rencontre l’esprit fort après avoir remporté les deux derniers matchs de la compétition. Le plus récent était contre Olympique de Nîmes à la maison (2-5) et l’autre devant Lorient dans son fief (4-1) et pour le moment il avait une séquence de trois victoires consécutives. Du côté des visiteurs, le OGC Nice perdu par un résultat de 0-2 lors du match précédent contre le Course de Strasbourg. Les locaux, en fin de match, restaient à la quatrième place du classement, tandis que les OGC Nice il a été placé à la neuvième place.

La rencontre a commencé de manière imbattable pour lui Olympique de Lyon, qui a profité du jeu pour inaugurer le tableau de bord au moyen d’un but de Karl Toko-Ekambi dans la minute 14. Cependant, le OGC Nice a réagi et égalisé le concours grâce à un but de Kasper Dolberg à la 27e minute. Mais plus tard, l’équipe lyonnaise a avancé son équipe avec un nouvel objectif de Karl Toko-Ekambi, complétant ainsi un doublé juste avant le coup de sifflet final, à 40 ans, terminant ainsi la première période sur un score de 2-1.

La seconde mi-temps a commencé de manière positive pour l’équipe visiteuse, qui a égalisé le match avec un but de Hassane Kamara quelques minutes après la reprise du jeu, plus précisément à la minute 50. Après un nouveau coup, le score de l’équipe Nizardo a augmenté, qui a inversé le score en mettant le 2-3 avec un but de William Saliba à la minute 57, terminant le match avec le score de 2-3.

Dans le chapitre sur les changements, le Lyon de Rudi Garcia soulagé Islam Slimani, Rayan Cherki, Thiago Mendes Oui Mattia De Sciglio pour Bruno Guimaraes, Houssem Aouar, Maxence Caqueret Oui Léo Dubois, tandis que le technicien du Agréable, Adrian Ursea, a ordonné l’entrée de Dan Ndoye, Morgan Schneiderlin Oui Jordan Lotomba fournir Rony Lopes, Kephren Thuram Ulien Oui Hicham Boudaoui.

L’arbitre a décidé d’avertir trois joueurs. De la part des habitants, le carton jaune est allé à Marcelo et par le Agréable réprimandé Kephren Thuram Ulien Oui Jean-Clair Todibo.

Grâce à cette victoire qui a clôturé la Ligue 1, l’équipe de Adrian Ursea est resté en neuvième position avec 52 points après avoir terminé le match et ceux de Rudi Garcia ils se sont classés quatrième avec 76 points, avec une place d’entrée en Ligue Europa.

Fiche techniqueOlympique de Lyon:Anthony Lopes, Leo Dubois (Mattia De Sciglio, min.74), Marcelo, Jason Denayer, Maxwel Cornet, Karl Toko-Ekambi, Lucas Paqueta, Maxence Caqueret (Thiago Mendes, min.67), Bruno Guimaraes (Islam Slimani, min. 61), Houssem Aouar (Rayan Cherki, min 67) et Memphis DepayOGC Nice:Walter Benítez, Youcef Atal, Jean-Clair Todibo, William Saliba, Hassane Kamara, Rony Lopes (Dan Ndoye, min.78), Pierre Lees Melou, Kephren Thuram Ulien (Morgan Schneiderlin, min.83), Hicham Boudaoui (Jordan Lotomba, min.88), Amine Gouiri et Kasper DolbergStade:Parc Olympique LyonnaisButs:Karl Toko-Ekambi (1-0, min.14), Kasper Dolberg (1-1, min.27), Karl Toko-Ekambi (2-1, min.40), Hassane Kamara (2-2, min.50 )) et William Saliba (2-3, min.57)