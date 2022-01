Logements de luxe très demandés en période de Covid

Le Covid-19 a contraint les consommateurs à rechercher des logements qui reflètent leur personnalité. L’exigence de style de vie a conduit à l’augmentation de la demande pour une catégorie de prix supérieure à Rs 75 lakh.

Le marché du luxe a le plus profité de l’environnement actuel ; il y a une énorme demande pour des projets qui promeuvent un mode de vie sain et rapprochent les gens de la nature. Un confort de villégiature où tout est soigné attire les acheteurs de luxe. La majorité des clients sont des millennials qui ont beaucoup voyagé et expérimenté ce qu’implique la vie de luxe. Pour ces acheteurs, chaque détail doit être exceptionnel et se fondre dans l’environnement qui l’entoure.

Le COVID-19 a contraint les consommateurs à rechercher des maisons qui reflètent leur personnalité ; le luxe est passé d’une connotation snob à une sphère de santé et de bien-être familial. L’exigence de style de vie a conduit à l’augmentation de la demande pour une catégorie de prix supérieure à Rs 75 lakh. Selon les données de Housing.com, la demande de maisons à Delhi NCR dont le prix se situe entre Rs 75 lakh et Rs 1 crore est de 13%, et pour les maisons dont le prix est supérieur à Rs 1 crore est de 24%. Les chiffres sont une indication de la demande croissante de maisons de luxe à Delhi NCR; cependant, la tendance ne se limite pas à cette région, mais est évidente dans toute l’Inde.

À Delhi-NCR, Noida est devenue la destination préférée après avoir évincé d’autres zones grâce au développement constant des infrastructures qui a indirectement encouragé les acheteurs à considérer la ville comme une destination idéale pour vivre. La ville a toujours été connue pour le développement prévu, et les derniers ajouts d’infrastructures ont fait pencher la balance vers la ville.

Le marché du luxe, plus que les autres segments, évolue en fonction des opportunités d’affaires qu’offre un lieu ou un quartier proche. Le développement de l’infrastructure a récemment ouvert des opportunités pour l’établissement d’entreprises à Noida, ce qui a augmenté la probabilité de migration d’acheteurs haut de gamme vers la région. Le Premier ministre Narendra Modi a récemment jeté les bases de l’aéroport international de Noida, qui attirera de nombreux investissements de diverses industries. Une nouvelle section de la catégorie des entreprises, comprenant les HNI et les UHNI, évaluera la ville pour les opportunités de revenus à long terme en raison de la connectivité transparente et des développements d’infrastructures haut de gamme tels que Film City. La demande de propriétés pour les hommes d’affaires et les cadres supérieurs continuera d’augmenter.

Noida prévoit un « parc électronique » pour les produits et accessoires électroniques le long de l’autoroute Yamuna, après Toy Park, Film City, Medical Device Park et Leather Park. Le parc devrait générer des investissements de 50 000 crores de roupies et créer des emplois. Le parc serait très probablement construit dans le secteur 14 ou le secteur 10 de YEIDA près de l’aéroport de Jewar, couvrant une superficie totale de 250 acres. Tous ces changements entraîneront une augmentation significative de la demande de développement immobilier, tant résidentiel que commercial. Le moment est venu d’investir dans Noida et Greater Noida.

Le mouvement encourageant du marché est également soutenu par divers rapports de l’industrie. Une enquête sur le sentiment des consommateurs CII-ANAROCK a souligné à quel point COVID-19 a radicalement modifié les préférences des acheteurs de maison. L’enquête a également souligné que «pour la première fois, le logement abordable est la priorité la plus basse, avec plus de 34% des demandeurs de logement interrogés se concentrant sur des propriétés dont le prix est compris entre INR 90 lakh et INR 2,5 Cr. Les participants NRI à l’enquête préféraient principalement les propriétés de luxe dont le prix se situait entre 1,5 et 2,5 crore INR.

La confiance des investisseurs dans l’immobilier a augmenté ; Les promoteurs de marque dominent l’offre de logements neufs et les acheteurs les considèrent comme des valeurs sûres. Depuis le premier déblocage l’année dernière, le secteur immobilier, en particulier le segment résidentiel, a affiché une croissance encourageante ; le secteur a subi des défis imprévus en raison du problème COVID, mais il a conservé son lustre. En fait, il y a eu une augmentation de la demande pour des maisons plus grandes qui donnent la priorité à la santé des résidents. La part en pourcentage des produits haut de gamme et de luxe dans les ventes globales continuera d’augmenter.

Il fut un temps où Noida et Greater Noida étaient considérés comme la destination des acheteurs de la classe moyenne, le luxe se limitant à fournir des maisons plus grandes dans quelques projets. Cependant, la perspective a radicalement changé lorsque les promoteurs ont proposé des propriétés dans la région qui ont redéfini le marché immobilier de luxe de NCR. Lorsque la pandémie mondiale a frappé, le secteur immobilier indien a été le plus touché et beaucoup ont prédit une période prolongée de difficultés, en particulier dans le secteur du luxe. Cependant, les choses ont changé à mesure que les gens s’intéressaient davantage au luxe en raison du mode de vie sain qu’il promettait. Cette année, la définition du luxe a évolué d’un mobilier coûteux à un mode de vie complet.

(Par Deepak Kapoor, directeur, Gulshan Group)

