Logements sous objectifs suiveurs PMAY : Icra

Avec seulement un an et demi, le gouvernement devra accélérer le rythme de construction dans le cadre du Pradhan Mantri Awas Yojna (PMAY) pour atteindre son objectif de « loger pour tous » d’ici 2022, car la mise en œuvre reste loin derrière calendrier, a annoncé lundi l’agence de notation Icra.

Le gouvernement avait fixé un objectif à court terme réduit de construire 21,4 millions de maisons sous PMAY-Rural (PMAY-R) et 11,2 millions sous PMAY-Urban (PMAY-U) d’ici 2022.

Mais contre les objectifs révisés, le gouvernement a sanctionné 19,55 millions de maisons et 14,16 millions ont été achevées sous PMAY-R jusqu’en avril, ce qui implique l’achèvement de 67% de l’objectif révisé et 72% des maisons sanctionnées. De plus, 9% des maisons n’ont pas été sanctionnées jusqu’à présent, a déclaré le vice-président adjoint de l’Icra et chef de secteur, Kapil Banga.

Alors que sous le PMAY-U, contre un objectif révisé de 11,2 millions d’unités, la quasi-totalité des 11,2 millions d’unités ont été sanctionnées et 4,8 millions de maisons ont été achevées, conduisant à l’achèvement de seulement 43% de l’objectif à court terme ainsi que le unités sanctionnées, a-t-il déclaré.

“Ainsi, une accélération significative du rythme de mise en œuvre pour PMAY-U et PMAY-R, sera nécessaire pour atteindre l’objectif du logement pour tous d’ici 2022”, a déclaré Banga.

Dans le cadre du PMAY, le gouvernement s’était initialement fixé comme objectif de construire 50 millions de maisons d’ici 2022, dont 30 millions d’unités pour les zones rurales et 20 millions pour les zones urbaines.

L’Icra a déclaré que les performances seraient également susceptibles d’être affectées au cours de l’exercice 22 en raison de Covid-19.

En termes de financement, l’allocation vers PMAY-U dans le budget a été réduite à Rs 8 000 crore pour FY22, contre une estimation révisée (RE) de Rs 21 000 crore pour FY21. Il est resté stagnant par rapport à l’estimation budgétaire (BE) de Rs 8.000 pour FY21. L’allocation pour PMAY-R est restée à Rs 21 000 crore pour FY22, le même que le RE et le BE pour FY21.

Bien que les ressources extrabudgétaires (EBR) pour PMAY-R aient été augmentées de Rs 10 000 crore à Rs 20 000 crore en BE de FY22 contre Rs 10 000 crore en FY2021, l’EBR pour PMAY-U pour FY22 est nulle, contre Rs 10 000 crore en BE de FY21.

Jusqu’à présent, le gouvernement a alloué Rs 2,72 lakh crore et engagé Rs 2,02 lakh crore (74 %) de l’exigence totale estimée de Rs 2,88 lakh crore pour les objectifs révisés de PMAY-R, laissant un engagement en attente de Rs 16 000 crore et des dépenses en attente de Rs 86 000 crore. En outre, il a alloué Rs 1,81 crore lakh et n’a engagé que Rs 0,95 lakh crore (53%) de l’exigence totale estimée de Rs 1,81 lakh crore vers les objectifs révisés en vertu de PMAY-U.

Au total, sur les Rs 4,70 crore lakh requis, Rs 2,97 lakh crore ont été engagés au cours des cinq dernières années, mais un énorme Rs 1,71 lakh crore (environ 37%) des dépenses devrait être engagé au cours des 1,5 prochaines années achever la construction des unités d’équilibrage d’ici 2022 afin d’atteindre l’objectif réduit à court terme, a déclaré Banga.

“Cependant, en termes de tendance des dépenses, les dépenses consolidées réelles pour PMAY au cours de l’exercice 20 étaient de 25 000 crores de Rs, le RE pour l’exercice 21 était de 40 500 crores de Rs, tandis que l’allocation budgétaire globale pour l’exercice 22 n’est que de 47 500 crores de Rs (y compris l’EBR budgétisé). Ainsi, un écart important de Rs 1,24 crore lakh doit être comblé au cours des 1,5 prochaines années pour atteindre l’objectif à court terme », a-t-il déclaré.

Bien que le Cabinet ait approuvé un fonds dédié au logement abordable de 60 000 crores de roupies – le Fonds national pour le logement urbain – en 2018 pour soutenir la mise en œuvre du programme PMAY, une partie considérable de ce montant a déjà été utilisée, ce qui augmente le besoin d’allocations supplémentaires, a déclaré l’Icra.