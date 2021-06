Logic annonce un nouvel album, ‘YS Collection Vol. 1’

Moins d’une semaine après avoir annoncé son intention de se retirer à sa retraite, Logique a annoncé un nouveau projet, YS Collection Vol. 1. L’album devrait sortir le vendredi 25 juin via Bobby Boy Records et Def Jam.

Logic a fait son retour la semaine dernière. Dans une lettre diffusée sur le Web, Logic a annoncé son retour dans le rap avec une lettre et un nouveau single, “Intro”. Le mouvement a été surprenant pour les fans du MC, qui a pris son annonce de départ à la retraite sérieusement de retour en juillet 2020. Avec une annonce d’album maintenant dans le monde, Logic est officiellement de retour.

La lettre a été envoyée par l’avocat de Logic et disait : « WASHINGTON, DC. (16 juin 2021) ― La déclaration suivante a été publiée aujourd’hui par Logic, par l’intermédiaire de son avocat Paul Rothenberg Partner de Rothenberg, Mohr & Binder, LLP situé à New York, en réponse à des questions sur ses futurs plans de carrière : « Je suis de retour. ‘”

Les fans du MC sont ravis d’apprendre que la retraite de courte durée n’était qu’une brève interruption. Collection YS Vol. 1, et ce qui est probablement le premier single de l’album, “Intro”, marque sa première musique depuis son LP non-adieu, No Pressure de 2020.

Pas de pression, l’album de 15 titres, marque un moment complet pour l’artiste, qui s’est réuni en studio avec No ID. Le producteur acclamé a non seulement dirigé le premier album révolutionnaire de Logic en 2014, Under Pressure, mais a également signé le jeune artiste chez Def Jam. Avec une production supplémentaire de 6IX, No Pressure a trouvé l’artiste multi-platine nominé aux GRAMMY qui revient à ses racines et fait la musique qu’il aime sans “aucune pression”.

« Cet album est un retour en forme pour moi. C’est l’aboutissement de toutes les choses que j’ai apprises mentalement, spirituellement et techniquement », a déclaré Logic dans un communiqué. «Et le plus important, c’est un album strictement réservé aux fans de musique hip-hop. C’est un album que je préparais depuis des années et ce que je crois être le parfait adieu. Heureusement pour les passionnés des paroles cérébrales et du sens de l’humour enjoué du MC, No Pressure était moins un adieu que le début d’une nouvelle ère dans laquelle Logic a éliminé les attentes et le stress de sa carrière. En ce sens, YS Collection Vol. 1 est vraiment le début de quelque chose d’inattendu et de passionnant.

Pré-commande YS Collection Vol. 1.