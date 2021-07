Logic continue la diffusion de nouvelles musiques avec le nouveau single ‘My Way’

Logique a poursuivi sa course après la retraite avec un tout nouveau single, “My Way”. Le nouveau morceau poursuit une excellente nouvelle musique du MC qui a mis fin à sa retraite plus tôt cette année.

Comme ses autres singles, “My Way” trouve Logic honorant sa famille et ses amis et célébrant son chemin forgé de manière indépendante. “Je suis sur dix, mon pote, je suis sur dix/Juste moi et ma famille et tous mes amis/Nous allons le faire jusqu’à la fin/Je vais le faire à ma façon, j’ai gagné ne pliez jamais », rappe-t-il.

Le thème de rendre hommage à sa famille et à son équipe prévaut depuis que Logic a annoncé son retour de retraite. Sur un autre nouveau single, “Vaccin,” Logic rap : « Je suis revenu sur scène, je suis revenu avec une équipe/Comme le rap n’est pas une chose, je fais n’importe quoi/Je rappe, je chante, ouais, je suis de retour en tant que roi. ”

Les fans du MC né dans le Maryland ont été inondés de nouvelles musiques. Après avoir annoncé la fin de sa retraite au début du mois dernier, Logic a officialisé la nouvelle en publiant Collection YS Vol. 1. L’album, qui est maintenant disponible via Bobby Boy Records et Def Jam Recordings, compte 14 titres et présente une collection de titres de sa série de mixtape Young Sinatra. Il semble que Logic de l’ère de la mixtape soit officiellement de retour avec la collection et la sortie de “My Way”, “Vaccine” et “Se lever.”

Dans une lettre diffusée au début du mois dernier, Logic a annoncé son retour dans le rap avec une lettre et un nouveau single, « Introduction ». Cette décision a été surprenante pour les fans du MC, qui ont pris au sérieux son annonce de retraite en juillet 2020.

La lettre annonçant le retour de Logic a été envoyée par son avocat et disait : « WASHINGTON, DC. (16 juin 2021) ― La déclaration suivante a été publiée aujourd’hui par Logic, par l’intermédiaire de son avocat Paul Rothenberg Partner de Rothenberg, Mohr & Binder, LLP situé à New York, en réponse à des questions sur ses futurs plans de carrière : « Je suis de retour. ‘”

Achetez ou diffusez « My Way ».