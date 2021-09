Logic révèle qu’il a été abusé sexuellement à l’âge de 9 ans

Le rappeur Logic a décrit son horrible expérience d’abus sexuel d’enfants dans un nouvel extrait de ses prochains mémoires This Bright Future. Logic – dont le vrai nom est Bobby Hall – décrira des années d’abus et de négligence dans son nouveau livre et comment elles ont conduit à son succès dans l’industrie de la musique hip hop. Le dernier teaser de cette histoire est un extrait du livre audio raconté par Hall, expliquant comment il a été agressé sexuellement par la petite amie de son père, Donna, alors qu’il avait 9 ans.

Comme Hall le raconte, il mangeait des Skittles dans la buanderie de la maison de son père lorsque l’attaque a eu lieu. Il a décrit Donna comme “la gardienne de la crypte de Tales of the Crypt mais avec une coiffure Van Halen”, et a poursuivi: “Je ne me souviens pas exactement comment cela s’est passé, mais elle était définitivement ivre et elle s’est approchée de moi et elle a pris une partie de mes Skittles et elle les a mis dans sa bouche et elle a dit : ‘Hé, viens ici.’ Alors je me suis approché d’elle et elle s’est penchée et elle a passé les Skittles de sa bouche à ma bouche, qui s’est ensuite transformée en sa langue en m’embrassant. le soda au gingembre et le rouge à lèvres, comme tout ça à la fois.”

“Je regarde en arrière en tant qu’adulte et évidemment, c’était mal, effrayant et bizarre, mais je ne mentirai pas. Enfant, je me disais : ‘Génial ! Gentil !'” admet Hall. “Ce qui est ce double standard étrange avec lequel nous vivons où si un homme fait quelque chose, c’est de l’abus, mais si c’est une enseignante sexy, ce n’est en quelque sorte pas aussi grave, même si c’est le cas.”

Hall a déjà fait allusion à son expérience des abus sexuels et de la violence domestique à la fois dans ses paroles et dans ses interviews. Dans une interview accordée à Complex en 2014, il a déclaré qu’il avait grandi en voyant ses sœurs et ses mères souffrir aux mains d’hommes avec lesquels elles étaient impliquées. Il a dit qu’il se sentait chanceux de ne pas avoir intériorisé ces expériences et reproduit le cycle de la violence dans sa propre vie.

“Je pense que c’était juste qui j’étais et Dieu”, a-t-il déclaré à l’époque. “Quand j’ai vu ma mère se faire défoncer le cul par divers hommes juste devant moi ou qu’elle était assise dans la même pièce que mes sœurs se faire agresser sexuellement quand j’étais petite et que je ne pouvais rien faire… C’est fou que ça ne m’a pas obligé à sortir et à mettre la main sur des femmes.”

Hall, 31 ans, est surtout connu pour sa musique, dont six albums studio et plusieurs mixtapes. Certains de ses plus grands succès ont été extrêmement d’actualité, notamment une chanson intitulée “1-800-273-8255” – le numéro de la hotline nationale de prévention du suicide. Il crée également des vidéos YouTube, des diffusions en direct sur les jeux vidéo et a déjà écrit un autre livre – le roman de 2019 Supermarket. Ses mémoires This Bright Future seront disponibles en format papier, numérique et livre audio le mardi 7 septembre 2021.