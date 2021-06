Logic sort un nouvel album très attendu, ‘YS Collection Vol. 1’

Après avoir annoncé la fin de sa retraite la semaine dernière, Logique a officialisé la nouvelle en sortant son tout nouveau LP, Collection YS Vol. 1. L’album, sorti aujourd’hui via Bobby Boy Records et Def Jam Recordings, compte 14 titres et présente une collection de titres de sa série de mixtape Young Sinatra.

Dans une lettre diffusée plus tôt ce mois-ci, Logic a annoncé son retour dans le rap avec une lettre et un nouveau single, « Introduction ». Cette décision a été surprenante pour les fans du MC, qui ont pris au sérieux son annonce de retraite en juillet 2020. Bien que les fans aient supposé que “Intro” serait la première chanson d’un nouveau projet, il est notamment absent de YS Collection Vol. 1. L’album commence par “All I Do”, avant de se lancer dans le “One” susmentionné de Sinatra.

La lettre annonçant le retour de Logic a été envoyée par son avocat et disait : « WASHINGTON, DC. (16 juin 2021) ― La déclaration suivante a été publiée aujourd’hui par Logic, par l’intermédiaire de son avocat Paul Rothenberg Partner de Rothenberg, Mohr & Binder, LLP situé à New York, en réponse à des questions sur ses futurs plans de carrière : « Je suis de retour. ‘”

Collection YS Vol. 1 vient un an après Pas de pression, qui a été initialement publié comme son dernier album. Cet album de 15 titres a marqué un tournant pour l’artiste, qui s’est réuni en studio avec No ID. Le producteur acclamé a non seulement dirigé les débuts révolutionnaires de Logic en 2014, Under Pressure, mais a également signé le jeune artiste à Def Jam. Avec une production supplémentaire de 6IX, No Pressure a trouvé l’artiste multi-platine nominé aux GRAMMY qui revient à ses racines et fait la musique qu’il aime sans “aucune pression”. Avec YS Collection Vol. 1, il semble que Logic ait vraiment atteint cet objectif.

Achetez ou diffusez YS Collection Vol. 1.

Collection YS Vol. 1 liste de pistes :

1. Tout ce que je fais

2. Un (Ft. Frank Sinatra)

3. La montée

4. Nous planons

5. Détente

6. Chiffres

7. 5h du matin

8. Ballin’ (Ft. Shy Grey)

9. Homme de l’année

10. Juste un autre jour (dans mon esprit)

11. Présidents morts III

12. Création

13. Marcher par

14. Les nuits de Tokyo (Ft. Like)