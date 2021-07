Logic sort une nouvelle mixtape surprise, ‘Bobby Tarantino 3’

Pour célébrer le cinquième anniversaire de sa première mixtape de Bobby Tarantino, artiste multi-platine nominé aux Grammy® Logique écrit un nouveau chapitre avec l’arrivée de Bobby Tarantino 3, disponible aujourd’hui via Bobby Boy Records/Def Jam Recordings.

La sortie couronne une campagne de cinq semaines de sorties de pistes anticipées le vendredi – y compris “Vaccin,” “Se lever,” “Mon chemin,” et “Appelle-moi”. Bobby Tarantino 3 arrive sur les plateformes cinq ans jour pour jour après l’apparition en juillet 2016 de la mixtape originale de Bobby Tarantino en or de la RIAA, qui s’est hissée à la deuxième place du palmarès Billboard Top Rap Albums et à la deuxième place du Top R&B/Hip-Hop. Tableau des albums. Il comprenait « Flexicution », le premier single à succès de Logic RIAA platine Hot 100 et R&B/Hip-Hop + une vidéo en tant qu’artiste Def Jam.

La mixtape Bobby Tarantino II en or de la RIAA est arrivée en mars 2018, faisant ses débuts à la 11e place des palmarès des albums pop, R&B et Rap. Il est né des énormes succès croisés “Everyday” avec Marshmello (RIAA double platine) et “44 More” (RIAA platine).

Bobby Tarantino 3 arrive un mois après la sortie surprise de Logic le 25 juin La Collection YS Vol. 1. La collection de 14 titres est tirée de la série de mixtape indépendante acclamée par la critique qui a été lancée il y a une décennie avec la sortie en septembre 2011 de Young Sinatra, puis Young Sinatra: Undeniable (2012) et Young Sinatra: Welcome to Forever (2013). Ils ont recueilli des millions de téléchargements et de flux, ouvrant la voie à la signature de Logic avec Def Jam Recordings en 2014, et à la sortie de son premier album officiel, Under Pressure, cette année-là.

Dans les autres news de Logic, This Bright Future, l’autobiographie tant attendue de Bobby Hall, alias Logic sera publiée le 7 septembre chez Simon & Schuster. Un voyage brut et non filtré dans la vie et l’esprit de l’auteur, il fait suite à la publication en mars 2019 de Supermarket, le premier roman de Bobby Hall, qui est entré dans la liste des romans de poche du New York Times au n°1, faisant de lui le tout premier hip-hop MC pour écrire un best-seller de fiction du New York Times. L’album “bande originale” de Supermarket qui accompagne Logic a fait ses débuts dans le Top 10 du palmarès Billboard Alternative Album, un premier palmarès “Alt” pour Logic.

Achetez ou diffusez Bobby Tarantino 3.

Liste des morceaux de Bobby Tarantino 3:

introduire

Vaccin

Se lever

Mon chemin

Appelle-moi

À l’intérieur avec Cynthia Erivo

Sans défaut

sketch stupide

Thème pour le peuple

Dieu pourrait juger

À plus tard, cowboy de l’espace…

sans titre