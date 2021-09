Logiciel de BI marketing : soyez la solution idéale pour les clients

Le marché de l’intelligence d’affaires attire de plus en plus l’attention au cours des deux dernières années, car les entreprises exigent un accès plus important et meilleur aux outils d’analyse de données. En fait, une étude récente a révélé que la Business Intelligence (BI), l’analyse et la gestion des performances ont reçu plus d’investissements du capital-risque dans l’industrie du SaaS que sur tout autre marché. Apparemment, le segment BI dans l’industrie informatique est en train de créer une bulle. Si vous êtes un fournisseur de logiciels de BI, vous ne pouvez pas vous permettre de laisser passer cette tendance sans en tirer profit. Bien sûr, il y a plus qu’assez de marché pour le produit. La question est de savoir comment les amener à s’engager et à acheter le vôtre ?

La réponse générale : connaître le marché comme sa poche.

En supposant que vous ayez fait vos recherches et abouti à la même conclusion que nous, voici comment vous obtenez des clients pour votre logiciel de BI.

Il existe deux types de clients de logiciels de BI :

ceux qui essaient de s’orienter vers l’utilisation de l’analyse de données dans leur entreprise et ceux qui utilisent déjà l’analyse de données mais ne sont pas satisfaits de ce qu’ils obtiennent.

Premier groupe :

Ceux du premier groupe sont des acheteurs de logiciels de BI pour la première fois dont l’activité est en croissance, la quantité de données qu’ils collectent augmente et ils souhaitent investir dans des outils qui les aideront à optimiser leur utilisation de ces données. Leur décision d’investir dans un logiciel de business intelligence est proactive. Franchement, c’est le groupe le plus facile à cibler car les attentes sont relativement faibles. Vous n’avez pas encore besoin de sortir les gros canons, pour ainsi dire.

Astuce : offrez un modèle modeste, fonctionnel et pratique qui regorge de valeur plutôt que de fonctionnalités haut de gamme.

De nos jours, alors que les offres « freemium » se vendent un sou, vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas être compétitif.

Deuxième groupe :

Le deuxième groupe est le lot le plus délicat à naviguer. Je les ai classés en trois sous-groupes en fonction de leurs points douloureux. C’est ainsi que nous allons procéder avec notre stratégie de marketing.

Environ trois entreprises sur dix ont utilisé un logiciel de business intelligence, mais sont à la recherche d’un nouveau système. Ici, le sentiment n’est pas tant que l’entreprise grandit, mais qu’elle a déjà atteint un niveau où la quantité de données est devenue ingérable. Il est sûr de dire que ces entreprises connaissent un chaos interne et que les décideurs veulent fuir le scénario le plus tôt possible. La seule solution viable est l’utilisation d’un outil de BI.

Dans de tels scénarios, si vous êtes le fournisseur, présentez votre entreprise comme la seule avec une approche ciblée. Identifiez-vous sur une mesure commerciale très spécifique (le taux de rotation des employés, par exemple) et concentrez-vous d’abord sur l’analyse. Bien qu’il puisse sembler sage d’offrir une solution globale aux problèmes du client, le moyen le plus logique est de procéder lentement d’un point douloureux à un autre jusqu’à ce qu’ils soient tous résolus.

Parmi ceux qui ont déjà un logiciel de BI en service, une étude récente a révélé que 33% souhaitent de meilleures visualisations. Cela signifie que leurs solutions existantes peuvent être utilisables, mais ils apprécieraient une mise à niveau afin que les décideurs puissent mieux voir et comprendre comment l’entreprise fonctionne en termes de chiffres, et ainsi améliorer la prise de décision. Selon www.searchbusinessanalytics .techtarget .com, les outils de visualisation de données d’aujourd’hui vont au-delà des tableaux et graphiques standard utilisés dans les feuilles de calcul Excel, affichant des données de manière plus sophistiquée telles que des infographies, des cadrans et des jauges, des cartes géographiques, des graphiques sparklines, des cartes thermiques et des informations détaillées. graphiques à barres, à secteurs et à fièvre. Les images peuvent inclure des capacités interactives, permettant aux utilisateurs de les manipuler ou d’explorer les données pour les interroger et les analyser. Des indicateurs conçus pour alerter les utilisateurs lorsque les données ont été mises à jour ou que des conditions prédéfinies surviennent peuvent également être inclus.

Donc, si vous êtes un fournisseur de logiciels de BI, vous voudriez intégrer une visualisation de données cool et facile à comprendre (car tous les décideurs ne sont pas des geeks) dans votre produit. Votre argumentaire de vente standard devrait ressembler à ceci : une image vaut mille mots, en particulier lorsque vous essayez de trouver des relations et de comprendre vos données, qui peuvent inclure des milliers, voire des millions de variables.

Le dernier groupe démographique à cibler est le groupe qui a une énorme demande de tableaux de bord, ce qui est logique à l’ère actuelle de la BI axée sur l’utilisateur. Un tableau de bord de business intelligence est un outil de visualisation de données qui affiche l’état actuel des métriques et des indicateurs de performance clés pour une entreprise. Les tableaux de bord consolident et organisent les chiffres, les métriques et parfois les tableaux de bord des performances sur un seul écran. Désormais, au lieu d’attendre que le service informatique de confiance prépare des rapports, l’utilisateur averti d’aujourd’hui demande plus d’autonomie et veut des outils qui lui permettront de produire ses propres analyses. Si vous êtes le fournisseur, montrez les interfaces simplifiées et intuitives de votre tableau de bord, à la fois esthétiques et fonctionnelles. Mais assurez-vous que votre prospect ne se perd pas dans l’idée que votre produit n’est pas seulement un outil de beauté, mais aussi un outil auquel vous pouvez faire confiance avec vos données.

Pour tirer pleinement parti de l’analyse visuelle, les entreprises doivent relever plusieurs défis : de la recherche et de l’analyse rapide des données à l’affichage des informations de manière significative. Si vous avez tout couvert, vous êtes tenu de vendre des logiciels plus rapidement que la caisse enregistreuse ne peut dire « ka-shing ».

Cet article a été initialement publié sur The Savy Marketer.